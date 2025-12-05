タレントの中川翔子が5日、千葉県内で行われた「TOKYO COMICCON 2025『怖コン×ブラムハウス・スペシャル』ステージ」に登場。9月に双子の男児を出産後、初めての公の場となった。

2018年にアンバサダーを務めて以来、東京コミコンは7年ぶりの登場。「ホラー映画を見て育ってまいりました。お久しぶりです。本当に今日を楽しみにしてまいりました」と復帰への喜びを伝えた。

中川は2023年4月に一般男性と結婚。今年9月に双子を出産した。イベントトーク中「今日が産後初の公の場。最近双子を出産しまして…」と報告すると、会場からは温かい拍手。「おめでとう！」と祝福の声も飛んだ。

昼夜問わず新米ママとして育児に奮闘。「真夜中も起きてお世話している。真夜中と言えばホラー。寝不足とホラーって相性が良いと思っている」と持論を語り、「最近、赤ちゃんたちもテレビ画面を見るようになった」ため、ホラー作品を流していると「興奮しているように見えて、さすが（中川の）血を引いているなと思う」とほほ笑んだ。

最後のあいさつでは「産休明けということで、ようやく皆さまの前に立つ日。本当にドキドキしながら不安だった」としながらも「この素敵なオファーをいただけたことが、私にとって今日から本当に新たなステージの、一歩の始まりなんだなと思います。今日は特別な思い出として忘れないです。頑張ります」と、ママタレントとして今後の奮闘を誓った。