１０月２１日の発足から１か月が過ぎた高市内閣。

心配されたトランプ米大統領との日米首脳会談や、臨時国会の衆参予算委員会での質疑などの評価がどうだったのか。１１月２１〜２３日に実施された読売新聞の全国世論調査では、内閣支持率は７２％。発足直後の１０月に実施した緊急調査では７１％で、今回横ばいとなった。今回調査で内閣支持率や、政権の政策への評価を分析すると、高市内閣への「ご祝儀相場」は、まだ続いているとみた方がよいだろう。

「財政出動路線」根強い支持…物価高対策、コメ政策で矛盾する世論

内閣支持を強く支えているのは、高市首相主導で進められる「積極財政」が大きいと考えられる。

高市首相は「責任ある積極財政」を掲げ、経済成長を優先する方針を示している。この方針への評価を尋ねたところ、「評価する」が７４％で、「評価しない」１７％を大きく上回った。

与党支持層で「評価する」が８７％なのは理解できるとして、野党支持層の６６％、無党派層の６７％も「評価する」と回答した。

政府が１１月２１日に閣議決定した、子ども１人当たり２万円の給付や、冬の電気・ガス代の補助などを盛り込んだ経済対策についても「評価する」６３％が、「評価しない」３０％の倍以上となった。

財政出動は、経済成長を上向かせる効果があるが、インフレも加速するというのが、経済の教科書的な定説である。

前の石破内閣、その前の岸田内閣はいずれも、物価高対応へ有効な政策を打ち出せず、内閣支持率が低迷したとされている。今回調査でも物価高に対する政府の対応を「評価する」は３３％にとどまり、「評価しない」５２％を下回った。

だが、今回、物価高に対する政府の対応を「評価しない」人のうち６２％が、高市首相が「責任ある積極財政」を掲げ、経済成長を優先する方針を示していることについて、「評価する」と答えた。

コメの価格高騰を受け、前の石破内閣は、小泉農相が、コメの減産を撤回して増産路線を打ち出すと共に、政府備蓄米を放出して価格抑制政策を展開した。今年８月の世論調査では、コメの生産調整を見直し、生産量を増やす石破首相の方針に「賛成」は８６％に上っていた。

これに対し、鈴木農相は石破内閣の増産路線からの転換を表明した。

これに対しての賛否は、「賛成」４４％、「反対」３７％となり、わずかながら賛成が上回った。増産路線に支持が集まってから、まだ数か月しかたっておらず、コメの生産態勢や価格が大きく改善、好転したわけではないのに、有権者は正反対の政策にいずれも「賛成」したことになる。

有権者は、政策の中身を細かく精査して判断しておらず、高市内閣、とりわけ、首相の改革姿勢とリーダーシップを強く支持しているのではないか。冒頭に「ご祝儀相場」という表現を使ったのは、そうした意味がある。

実際、高市内閣を支持した人に理由を尋ねたところ、最も多かったのは、「政策に期待できる」が３４％で最も多かったが、１０月調査より７ポイント下落した。代わって、２番目に高かった「首相に指導力がある」が２２％で、１０月の１５％から７ポイント上昇した。

「対中外交」は下げ材料にならず…６０歳代以下と７０歳以上に顕著な「溝」

高市首相は、衆院予算委員会で、中国が台湾を海上封鎖した場合、安全保障関連法が定める日本の「存立危機事態」になり得ると答弁した。これを機に、中国が態度を硬化させている。

今回調査では、中国に対する高市内閣の姿勢についても評価を尋ねた。「評価する」が５６％で、「評価しない」２９％を上回った。

これについては、世代によって評価が割れた。１８〜３９歳、４０〜５９歳はいずれも６４％が「評価する」だったが、６０歳以上は、「評価する」４３％、「評価しない」４２％で割れた。

６０歳以上をさらに詳しく見よう。「評価する」は、６０歳代は６０％で下の世代同様多数だったが、７０歳以上は３３％にとどまり、「評価しない」４８％を大きく下回った。６０歳代以下と、７０歳以上との間で断絶が見られた。

この断絶について、今回の世論調査だけでは、定量的なはっきりした理由は導けない。

７０歳以上の世代を考えると、戦中・戦後の混乱期を経験している人が多く、１９７２年の日中国交回復、それに続くパンダブームの頃も成人している人が多い。その後のいわゆる「シルクロード」ブームや、中国残留孤児に関する報道なども下の世代よりも記憶にあるだろう。安保闘争、学園紛争の経験がある人が一定数いる世代でもある。

あくまで仮説、想像でしかないが、こうした過去の記憶から、対中関係を憂慮する人が下の世代よりも多いためではないか。

上がらない自民支持率

高市内閣の高い支持率を背景に、与党内には、早期の衆院解散・総選挙を期待する声が出ている。

ただし、今回調査では、衆院解散・総選挙ができるだけ早く行われる方がよいと「思う」人は３０％にとどまり、「思わない」５６％を大きく下回った。

興味深いのは、支持政党別で見ると、「思わない」は、与党支持層で６６％、無党派層で５５％、野党支持層で４６％と、与党支持層が最も解散を望んでいないことだ。

政党支持率も、自民党は３２％で１０月調査と同率。他党も大きな変動はなく、２桁を記録する党は自民党だけで、「自民１強」だったが、高い内閣支持率に比べて自民党の支持率は伸び悩んでいるとも言える。

高市内閣への支持は、今のところ、首相の個人的な人気と期待にとどまり、党や各選挙区の候補などへの支持に結びつく気配はまだ見えてこない。

大田健吾（おおた・けんご）

世論調査部長。１９９６年入社。初任地は盛岡支局。２００２年１１月に政治部。首相官邸や厚生労働省、自民党、公明党などを担当。世論調査部、水戸支局長を経て今年６月から現職。東京都出身。