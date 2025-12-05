TBSの元アナウンサーで現在はフリーとして活動する山本里菜（31）が、バリ島での開放的な姿を披露し、反響を呼んでいる。

【映像】山本里菜の水着ショット＆バリ島での開放的な姿

これまでにもInstagramで、旅行の様子をたびたび発信してきた山本。2025年8月3日の更新では、「夏休みに初めてのバリ島へ。めーーーっちゃよかった。感動しまくりの4日間でした…」とつづり、ホテルのプールや食事を楽しむ姿を公開していた。

翌日の投稿でも美ボディーあらわな水着ショットをはじめ、バリ島を満喫する様子を披露し、「超かわいい。セクシー」「水着どれもよくお似合い」などと、話題になっていた。

山本里菜、バリ島での開放的な姿を披露

12月4日の更新では、再びバリ島を訪れたことを報告。「バリに魅せられた山本。また来ました」とコメントし、オフショルダーのトップスで大胆に肌見せした、開放的な姿を披露している。

この投稿にファンからは、「女神」「べっぴんやなー」「バリ満喫してますね〜。気持ち良さそう〜」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）