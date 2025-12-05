ハタハタについて、5日の県議会で議論が行われました。



秋田県漁業協同組合、県漁協が策定を進めている経営改善策について県が説明し、議員からは、県と漁協が連携して加工に挑戦するなど、攻めの姿勢で経営改善に取り組んでほしいという意見が出されました。



5日に開かれた県議会の農林水産委員会では、県漁協の経営改善策について議論が交わされました。



県漁協の昨年度の漁獲高は4,120トンで、過去10年で最も少なくなりました。





特にハタハタは、前の年度よりも91トン少ない19トンとなっています。燃料費の高騰などもあり、昨年度の決算は1億5,000万円近い赤字となっています。県漁協は、来年度から10年間の経営改善計画案として、支所の統廃合や役員・職員の数の見直しなどに取り組み、2031年度の黒字化を目指すことにしています。県は職員2人を派遣するなどの支援を行っていますが、議員からは、県漁協の経営努力と県のさらなる支援を求める意見が出されました。自民 佐々木雄太議員「ハタハタがとれなくなってきているからどうしようってあぐらをかいているだけじゃなくて、やっぱりハタハタの代わりにとれてきている魚種なんかもあるので、そういったところを今度戦略的に秋田県の新たな漁業の攻めの漁業の部分として、活用していくことも必要でしょうし」議員からは、県と漁協が連携して、養殖や加工など魚に付加価値をつける取り組みを期待する声があがりました。一方、福祉環境委員会では、県のクマ対策について意見が交わされました。クマを捕獲する猟友会への支援策として県が補正予算案に計上した、1頭あたり7,000円の奨励金について、金額が少なすぎるのではないかといった意見が出されました。補正予算案では、3,000頭分の奨励金を計上していますが、先月の時点で2,400頭以上が捕獲されているということで、県は必要に応じて追加補正を行うなどして猟友会への支援を続けることにしています。