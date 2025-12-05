男鹿市では季節ハタハタの豊漁を願う神事が行われました。



初漁はまだですが、沿岸の海水温は季節ハタハタの接岸の目安となる13度前後に近づきつつあります。



12月6日はハタハタの日です。



季節ハタハタの初漁となることが統計上最も多いことから、2008年に男鹿市商工会が定めました。



5日は、豊漁を願う神事が行われ、男鹿市や商工会の職員などが出席しました。



男鹿市商工会観光サービス部会 部会長 伊藤智弘さん

「毎年やらせてもらってますけども、特に今年はちょっと思い入れを込めて神事を執り行わさせていただきました」





男鹿市老人クラブの女性「やっぱり昔からのちっちゃいときからのハタハタなのでやっぱり来ないとさみしいです」「ハタハタ音頭を踊って、間違って来てくれればいいな～ってみんなで願いを込めて、一生懸命練習してきた踊りなんです」県魚として長年親しまれてきたハタハタ。身近な存在として食卓に並ぶ日が戻ることを祈りました。こうした中、県内のスーパーや鮮魚店で主に並んでいるのが北海道産のハタハタです。こちらの鮮魚店では、メスが1匹800円から1,000円ほどで販売されています。大きいサイズが主体で、ブリコの品質も良く、買い求める人は毎日いるということです。さかなや安亀 安田昭夫さん「ハタハタに関してはやっぱり特別なんですよね、県内の人っていうのは、だから、自分も商売ハタハタメインにして季節的にはね必ずハタハタおいてるので、やっぱりそういうのは当然思い入れはありますよ」「おれはもう別に値段じゃなくて、県産のが入荷したらもうとにかく一番に仕入れしようと思ってますよ」県水産振興センターによりますと、県の沿岸の海水温は例年より若干高いものの順調に下がっていて、季節ハタハタの接岸の目安となる13度前後に近づきつつあります。