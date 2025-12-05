男鹿水族館GAOのホッキョクグマ・モモが、4日、双子の赤ちゃんを出産しました。



3月にオスの豪太との繁殖行動がみられていたモモはこれが初めての出産で、GAOにとっては2020年以来5年ぶり3例目です。



北嶋大聖記者

「なんだかそわそわしているように見える豪太、と、モモの間に生まれた2頭の子どもを見ようと、さっそくお客さんがモニターを見ています」



男鹿水族館GAOには、4日夕方に吉報が届きました。





モニターの映像（出産の瞬間）「いま産み落とされてここにいますね」1頭目の産声「オギャー」新たな命の誕生。ホッキョクグマのモモ11歳は、22歳のオス・豪太と繁殖を行うため、去年3月に男鹿水族館GAOにやってきました。その後同居しましたが、去年は繁殖に至らず、今年1月から改めて同じ部屋で生活。3月には2頭が寄り添い仲睦まじく過ごす姿がみられました。これ以降もたびたび繁殖行動が確認されます。ホッキョクグマには妊娠と同じような状態になる「偽妊娠」という現象がみられることがありますが、GAOは出産を想定して準備を進めてきました。そしてモモは、4日午後5時半すぎに1頭を、その3時間ほど後に、もう1頭を産みました。2頭の鳴き音「オギャーオギャー」来館者「ちっちゃいのが2頭いたのですごいうれしかったし、声も元気で良かったです。あとはこれから元気に育ってくれればいいなと思っています」来館者「鳴き声を聞いて、本当に命の誕生というのを初めて感じて、本当に2頭が元気で育ってほしいなというのと、モモちゃんの体調と。健やかに育ってくれたらなという気持ちでいっぱいです」豪太はこれまでにも2回、繁殖に成功しています。13年前には当時のパートナー、クルミとの間に、ミルクが生まれました。生後約2か月の映像では、体長は60センチほどまで成長しています。一般公開された際には県の内外から多くの人が訪れました。中村亮記者「いま子グマがプールに落ちました」GAOで初めての子グマの一挙手一投足に熱い視線が注がれます。その後ミルクは北海道の釧路市動物園へ引っ越し、愛され続けました。豪太の子どもはもう1頭、メスのユキとの間に生まれたフブキがいます。この時は生後7か月で体重はすでに50キロ。名古屋市の東山動植物園に移った今も、変わらず人気者です。今回生まれた赤ちゃんの所有権は、契約上、1頭目はモモの“ふるさと”の静岡県の浜松市動物園で、2頭目はGAOになりますが、この先についてはまだ決まっていません。飼育担当 田口清太朗さん「初産だと子育ての成功率というのは、どの動物もちょっと低いところもありますので、ちょっとそこが心配なんですけれども、無事に育ってほしいなというふうに思っています」GAOはホッキョクグマの生態を踏まえて、しばらくモニター越しで状況を観察することにしていて、「皆さまにあたたかく見守っていただければ幸いです」とコメントしています。