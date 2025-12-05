ドラマ『ひらやすみ』（NHK総合）に出演していた光嶌なづながInstagramを更新し、クランクアップのオフショットを公開した。

参考：『ひらやすみ』笑顔のクランクアップ 岡山天音「“実写化される意味のある”ドラマに」

最初に写し出されたのは、花束を手にヒロト役の岡山天音と寄り添う2ショット。柔らかな灯りのともる平屋の室内で並ぶ姿からは、撮影を走り抜けたふたりの穏やかな表情が伝わってくる。

続く写真では、光嶌が満面の笑みで花束を抱え、思い出のけん玉を掲げる姿も公開された。三つ編みの髪に丸眼鏡、そしてあかりんらしい素朴な笑顔が印象的で、長く過ごしてきた“阿佐ヶ谷の時間”をそのまま閉じ込めたようなショットとなっている。

投稿では、「あかりんとして過ごせた時間、とても幸せでした。周りの皆さんに比べ圧倒的にひとり経験値の少ない中で、現場でのひらやすみチームの皆さんだけでなく、視聴者の皆さんも温かく見守ってくださったこと、本当に嬉しかったです」と、作品への深い愛情と感謝が丁寧に綴られている。そして「このご恩を返していけるよう、頑張ります」と前を向く言葉が添えられた。（文＝リアルサウンド編集部）