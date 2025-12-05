クリスマスを彩る唐揚げツリーが完成！


【写真】さすがアイドル！踊りまくる小山慶一郎と姉みきママ

クリスマスパーティーにぴったりな唐揚げツリー作りの後半戦！　クリスマスソングにテンションが上がりまくる２人の仲睦まじい様子も必見です♪

みきママ：さぁ、唐揚げクリスマスツリー作り再開！　レンコンと鶏肉を焼いている間に、パプリカをカットしよう。これで何を作るかわかるかい？

小山：（即答で）あー、カボチャね。

みきママ：それ、ハロウィン！

小山：あっ…ふはははは（照れ笑い）。

みきママ：天然出てるわ（笑）。クリスマスの黄色といえば…だよ！

小山：えー、わかんない。

みきママ：うそ！？　クリスマスの黄色といえば、ツリーのてっぺんに飾る“星”でしょ！

小山：全然わかんなかった（笑）。なるほどね。型でくり抜くの？

みきママ：型がなくても、ハサミで切っちゃえばOK！

小山：え〜、型でやろうよ〜。

みきママ：文句言うな！（笑）こういう作業も楽しむのがこのメニューの醍醐味なの！

みきさんはハサミ派


小山：（みきママの手本を見て）なるほど、そうやって切るのね。

（しかし、スタジオに星の抜き型を発見！）

小山：あれ、星の型あるじゃん！　俺、これ使う！

みきママ：えー、サイズが変わっちゃうじゃん！　切ってよ〜！

小山さんは型抜き派


小山：いいじゃん、こういうやり方でもいいよってことで！　効率的にいこうよ。

みきママ：ほんと、効率重視だなぁ〜（笑）。

「型抜きしたらすぐできるよ！」と小山さん


小山：キレイな星ができたら、なんかクリスマス気分を盛り上げたくなってきた。クリスマスソング聞こ！（と、スマホで選曲）

みきママ：え〜！？　早く、次の工程に進もうよ〜。

小山：俺、ポータブルスピーカー持ってくる！

みきママ：いいってば！　料理が進まないよ〜！（笑）

小山：いいじゃん！　クリスマス気分になりたいの！（笑）

おもむろに踊り出すみきさん


サビは一緒にダンス！（笑）小山さんはさすがアイドル！笑いながらもキレキレ！▶次も踊る小山姉弟


（スタジオに定番クリスマスソングが響き渡り…）

みきママ：（無言で踊り出す）

小山：あはははは！　クリスマス楽し〜！！（笑）

（と、笑いながらもキレキレに踊る小山さん）

踊るみきさんを微笑ましく見守る小山さん（笑）


みきママ：料理に戻るよ（笑）。はい、チキン切って！

小山：よし、やろうやろう（笑）。

チキンは一口大くらいにカットします


みきママ：チキンが切れたら、調味料で味付け。ケチャップ、砂糖、醤油、コンソメ、これでバーベキュー味になるよ！

小山：ホント、コンソメは万能だね。

家にある調味料で簡単にバーベキューソースの完成！


少し甘めのソースが美味


みきママ：調味料がチキンに絡めばOK！　ツリーに仕上げていくよ♪　（大根を指して）ほら、ツリーを作るんだ。

小山：え？　俺には大根がツリーに見えないんだけど（笑）。

みきママ：大根をツリーの土台にして、竹串や楊枝を使ってチキンと野菜を差し込んでいくの。

小山：こんな感じ？

みきママ：そうそうそう！　チキンと野菜の色味をバランスよく入れていくといいよ。

小山：なるほどね〜。確かに楽しいわ、これは。ちょっと工作っぽくて（笑）。

大根の高さ＝ツリーの高さになります


“星”に悪戦苦闘の小山さん


みきママ： ツリーになってきたね〜♪

小山：俺、トマト苦手なのに、トマト飾るのうまくない？（笑）

小山さん曰く「てっぺんは刺しにくいから竹串がおすすめ」


みきママ：大根にぐるっと具材が刺せたら、できあがりだよ！

小山：めっちゃいい感じに仕上がったんじゃない？　写真映えしそう！

（一同：かわいい！）

みきママ：慶一郎、よく頑張った！　いい感じ〜！！！

小山：イエ〜イ♪

テーブルに登場するだけで盛り上がること間違いなし♪


唐揚げクリスマスツリー

【材料】

鶏もも肉…3枚

れんこん…1節

ブロッコリー…1株

黄色いパプリカ…1個　

ミニトマト…1パック

大根 …1本

A

BBQソース

ケチャップ…大さじ6

醤油大さじ…1

水大さじ…2

顆粒コンソメ…小さじ1/2

砂糖…小さじ1

＜作り方＞

（1）バーベキュー味の唐揚げを作る

鶏もも肉に塩胡椒、片栗粉を揉み込み、蓋をして5分ずつ揚げ焼きし、出てきた油でレンコンを炒め、レンコンだけ取り出し、Aを入れて炒める。

（2）盛り付ける

大根に揚げた唐揚げと茹でたブロッコリー、炒めたレンコンをつまようじで刺してツリーにし、最後に黄色いパプリカを星型に切って、爪楊枝で刺して出来上がり。

■PROFILE

小山慶一郎●1984年5月1日生まれ、神奈川県出身。NEWSのメンバー。「よんチャンTV」（MBSテレビ/15:40-19:00）の木曜レギュラー、「NEWS小山のおしゃキャン！どう？」（フジテレビ※関東ローカル）が月1回放送。

・Instagram@keiichiro.koyama

・YouTube@CHOI_YAMA

・TikTok@keiichiro.koyama_0501

・Weibo　 https://weibo.com/u/7993722057

・RED　https://www.xiaohongshu.com/user/profile/65bd3035000000000903ee29

みきママ●お家料理研究家。著書は累計250万部を突破。管理栄養士を目指し42歳で大学に再入学したことも話題に。小山慶一郎さん（NEWS）の実姉としても知られる。最新著書に『みきママの東大合格弁当』（扶桑社）がある

・Instagram@mikimama_official

＜スタッフ＞

調理／みきママ　撮影／福井麻衣子　スタイリング（衣装）／三島和也（Tatanca）　スタイリング（フード）／カナヤマヒロミ　ヘア&メイク／宮川幸　取材・文／岸野愛

＜衣装協力＞

みきママさん▶ニット/￥2,990/パンツ/￥3,490/共にAMERICAN HOLIC(アメリカンホリック)/共にAMERICAN HORIC プレスルーム(アメリカンホリック プレスルーム)