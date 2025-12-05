さすがアイドル！NEWS小山慶一郎＆みきママ、クリスマスソングで踊りながら楽しすぎるクリスマス料理作り
【写真】さすがアイドル！踊りまくる小山慶一郎と姉みきママ
クリスマスパーティーにぴったりな唐揚げツリー作りの後半戦！ クリスマスソングにテンションが上がりまくる２人の仲睦まじい様子も必見です♪
みきママ：さぁ、唐揚げクリスマスツリー作り再開！ レンコンと鶏肉を焼いている間に、パプリカをカットしよう。これで何を作るかわかるかい？
小山：（即答で）あー、カボチャね。
みきママ：それ、ハロウィン！
みきママ：天然出てるわ（笑）。クリスマスの黄色といえば…だよ！
小山：えー、わかんない。
みきママ：うそ！？ クリスマスの黄色といえば、ツリーのてっぺんに飾る“星”でしょ！
小山：全然わかんなかった（笑）。なるほどね。型でくり抜くの？
みきママ：型がなくても、ハサミで切っちゃえばOK！
小山：え〜、型でやろうよ〜。
みきママ：文句言うな！（笑）こういう作業も楽しむのがこのメニューの醍醐味なの！
小山：（みきママの手本を見て）なるほど、そうやって切るのね。
（しかし、スタジオに星の抜き型を発見！）
小山：あれ、星の型あるじゃん！ 俺、これ使う！
みきママ：えー、サイズが変わっちゃうじゃん！ 切ってよ〜！
小山：いいじゃん、こういうやり方でもいいよってことで！ 効率的にいこうよ。
みきママ：ほんと、効率重視だなぁ〜（笑）。
小山：キレイな星ができたら、なんかクリスマス気分を盛り上げたくなってきた。クリスマスソング聞こ！（と、スマホで選曲）
みきママ：え〜！？ 早く、次の工程に進もうよ〜。
小山：俺、ポータブルスピーカー持ってくる！
みきママ：いいってば！ 料理が進まないよ〜！（笑）
小山：いいじゃん！ クリスマス気分になりたいの！（笑）
（スタジオに定番クリスマスソングが響き渡り…）
みきママ：（無言で踊り出す）
小山：あはははは！ クリスマス楽し〜！！（笑）
（と、笑いながらもキレキレに踊る小山さん）
みきママ：料理に戻るよ（笑）。はい、チキン切って！
小山：よし、やろうやろう（笑）。
みきママ：チキンが切れたら、調味料で味付け。ケチャップ、砂糖、醤油、コンソメ、これでバーベキュー味になるよ！
小山：ホント、コンソメは万能だね。
みきママ：調味料がチキンに絡めばOK！ ツリーに仕上げていくよ♪ （大根を指して）ほら、ツリーを作るんだ。
小山：え？ 俺には大根がツリーに見えないんだけど（笑）。
みきママ：大根をツリーの土台にして、竹串や楊枝を使ってチキンと野菜を差し込んでいくの。
小山：こんな感じ？
みきママ：そうそうそう！ チキンと野菜の色味をバランスよく入れていくといいよ。
小山：なるほどね〜。確かに楽しいわ、これは。ちょっと工作っぽくて（笑）。
みきママ： ツリーになってきたね〜♪
小山：俺、トマト苦手なのに、トマト飾るのうまくない？（笑）
みきママ：大根にぐるっと具材が刺せたら、できあがりだよ！
小山：めっちゃいい感じに仕上がったんじゃない？ 写真映えしそう！
（一同：かわいい！）
みきママ：慶一郎、よく頑張った！ いい感じ〜！！！
小山：イエ〜イ♪
唐揚げクリスマスツリー
【材料】
鶏もも肉…3枚
れんこん…1節
ブロッコリー…1株
黄色いパプリカ…1個
ミニトマト…1パック
大根 …1本
A
BBQソース
ケチャップ…大さじ6
醤油大さじ…1
水大さじ…2
顆粒コンソメ…小さじ1/2
砂糖…小さじ1
＜作り方＞
（1）バーベキュー味の唐揚げを作る
鶏もも肉に塩胡椒、片栗粉を揉み込み、蓋をして5分ずつ揚げ焼きし、出てきた油でレンコンを炒め、レンコンだけ取り出し、Aを入れて炒める。
（2）盛り付ける
大根に揚げた唐揚げと茹でたブロッコリー、炒めたレンコンをつまようじで刺してツリーにし、最後に黄色いパプリカを星型に切って、爪楊枝で刺して出来上がり。
■PROFILE
小山慶一郎●1984年5月1日生まれ、神奈川県出身。NEWSのメンバー。「よんチャンTV」（MBSテレビ/15:40-19:00）の木曜レギュラー、「NEWS小山のおしゃキャン！どう？」（フジテレビ※関東ローカル）が月1回放送。
・Instagram@keiichiro.koyama
・YouTube@CHOI_YAMA
・TikTok@keiichiro.koyama_0501
・Weibo https://weibo.com/u/7993722057
・RED https://www.xiaohongshu.com/user/profile/65bd3035000000000903ee29
みきママ●お家料理研究家。著書は累計250万部を突破。管理栄養士を目指し42歳で大学に再入学したことも話題に。小山慶一郎さん（NEWS）の実姉としても知られる。最新著書に『みきママの東大合格弁当』（扶桑社）がある
・Instagram@mikimama_official
＜スタッフ＞
調理／みきママ 撮影／福井麻衣子 スタイリング（衣装）／三島和也（Tatanca） スタイリング（フード）／カナヤマヒロミ ヘア&メイク／宮川幸 取材・文／岸野愛
＜衣装協力＞
みきママさん▶ニット/￥2,990/パンツ/￥3,490/共にAMERICAN HOLIC(アメリカンホリック)/共にAMERICAN HORIC プレスルーム(アメリカンホリック プレスルーム)