¢£10¡ó¤«¤é800¡ó¤Þ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÊ¬¤«¤ì¥À¥ó¥¹
¡ÚÆ°²è¡Û¿¼ß·Ã¤ºÈ¡¦¸þ°æ¹¯Æó¡¦º´µ×´ÖÂç²ð¤¬10¡ó¤«¤é800¡ó¤Ç¥À¥ó¥¹¡ª①～②
¥Ð¥¤¥È¥ë¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢Snow Man¿¼ß·Ã¤ºÈ¡¦¸þ°æ¹¯Æó¡¦º´µ×´ÖÂç²ð¤¬¥Ð¥¤¥È¥ë¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£3¿Í¤Ï¥Ð¥¤¥È¥ëCM¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥Ð¥¹¥±¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à»Ñ¤Ç¥³ー¥È¤ËÊÂ¤ó¤À3¿Í¡£º´µ×´Ö¤Ï10¡ó¡¢¸þ°æ¤Ï100¡ó¡¢¿¼ß·¤Ï800¡ó¤ÈÎÏ¤Î¹þ¤á¶ñ¹ç¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º´µ×´Ö¤Ï´Ë¤á¤Ë¡¢¸þ°æ¤ÏÉáÄÌÄøÅÙ¤Ë¡¢¿¼ß·¤Ï¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ·ã¤·¤¯¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍÙ¤ê½ª¤¨¤ë¤È¤Ò¤È¤ê¤º¤Ä¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸þ°æ¤ÏÆ¬¾å¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼ê¤ò¤Ö¤ó¤Ö¤ó¿¶¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢º´µ×´Ö¤Ï¤Ë¤Ã¤³¤ê¹ø¸µ¤ËÅº¤¨¤Æ¤¤¤¿¼ê¤ò¾®¤Ö¤ê¤Ë¿¶¤ê¡¢¿¼ß·¤Ï¥«¥á¥é¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ëÍ¾ÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ç¤â¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢¤É¤³¤«1ÅÀ¤ò¸«¤Ä¤áÈùÆ°¤À¤Ë¤»¤ºÎ©¤Á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¾Ð¡Ë
¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤ê¡¢¥³ー¥È¤«¤éÎ©¤Áµî¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿Æ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï·ã¤·¤¹¤®¤ë¿¼ß·¤Ë°¸¤Æ¡ÖºÇ¸åº²È´¤±¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÖÁ´ÎÏ¤¹¤®¤Æ°¦¤ª¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡¢¡Ö¤³ー¤¸ÀèÇÚ¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¥á¥í¤¤¡×¡Ö¤µ¤Ã¤¯¤ó¤Î¤ª¼ê¿¶¤ê¤È¤¤á¤¯¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£