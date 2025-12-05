Mrs. GREEN APPLE「私」のライブ映像公開！“キリン 午後の紅茶”冬の新CM「奇跡の前夜」篇CMソング

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mrs. GREEN APPLEがライブBlu-ray＆DVD『Mrs. GREEN APPLE ARENA TOUR 2023 “NOAH no HAKOBUNE”』より「私」のライブ映像を公開した。

■CMでは目黒蓮と共演

「私」は、Mrs. GREEN APPLEと目黒蓮（Snow Man）が初共演していることでも話題となっている“キリン 午後の紅茶”冬の新CM「奇跡の前夜」篇CMソング。CMの世界観に寄り添ったスペシャルアレンジバージョンがCMでは使用されている。

Mrs. GREEN APPLEは、5大ドームツアー『Mrs. GREEN APPLE DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”』を開催中。さらに、アニバーサリーイヤーを締めくくる企画となる展覧会『MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 「Wonder Museum」』が12月6日から2026年1月9日までTOKYO NODE GALLERY A/B/Cで開催、2026年3月まで福岡、大阪と巡っていく。

