　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月5日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 235(　　 235)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 112(　　 112)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 348(　　 348)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 205(　　 205)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 202(　　 202)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2121(　　2117)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2112(　　2112)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 311(　　 311)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2188(　　2188)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2179(　　2179)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 475(　　 475)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 339(　　 339)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1523(　　1113)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 212(　　 148)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 787(　　 683)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　51(　　　51)
日経225ミニ　 　12月限　　　 70283(　 26887)
　　　　　 　 　 1月限　　　　1408(　　 884)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　45(　　　23)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 699(　　 417)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　82(　　　40)
日経225ミニ　 　12月限　　　 37505(　 18923)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 497(　　 191)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　26(　　　14)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 185(　　 185)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　24(　　　24)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3238(　　3238)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 138(　　 138)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　13(　　　13)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 452(　　 452)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　66(　　　66)
日経225ミニ　 　12月限　　　 19944(　 19944)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 347(　　 347)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース