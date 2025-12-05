主要国内証券 先物取引高情報まとめ（12月5日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月5日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 235( 235)
TOPIX先物 12月限 112( 112)
日経225ミニ 12月限 348( 348)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 205( 205)
3月限 202( 202)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 2121( 2117)
3月限 2112( 2112)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 311( 311)
TOPIX先物 12月限 2188( 2188)
3月限 2179( 2179)
日経225ミニ 12月限 475( 475)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 339( 339)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1523( 1113)
3月限 212( 148)
TOPIX先物 12月限 787( 683)
3月限 51( 51)
日経225ミニ 12月限 70283( 26887)
1月限 1408( 884)
2月限 45( 23)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 699( 417)
3月限 82( 40)
日経225ミニ 12月限 37505( 18923)
1月限 497( 191)
2月限 26( 14)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 185( 185)
3月限 24( 24)
日経225ミニ 12月限 3238( 3238)
1月限 138( 138)
2月限 13( 13)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 452( 452)
3月限 66( 66)
日経225ミニ 12月限 19944( 19944)
1月限 347( 347)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 235( 235)
TOPIX先物 12月限 112( 112)
日経225ミニ 12月限 348( 348)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 205( 205)
3月限 202( 202)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 2121( 2117)
3月限 2112( 2112)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 311( 311)
TOPIX先物 12月限 2188( 2188)
3月限 2179( 2179)
日経225ミニ 12月限 475( 475)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 339( 339)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1523( 1113)
3月限 212( 148)
TOPIX先物 12月限 787( 683)
3月限 51( 51)
日経225ミニ 12月限 70283( 26887)
1月限 1408( 884)
2月限 45( 23)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 699( 417)
3月限 82( 40)
日経225ミニ 12月限 37505( 18923)
1月限 497( 191)
2月限 26( 14)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 185( 185)
3月限 24( 24)
日経225ミニ 12月限 3238( 3238)
1月限 138( 138)
2月限 13( 13)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 452( 452)
3月限 66( 66)
日経225ミニ 12月限 19944( 19944)
1月限 347( 347)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース