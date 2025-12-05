　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月5日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　5185(　　1865)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 102(　　 102)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5362(　　1640)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1063(　　 915)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2964(　　2904)
　　　　　 　 　 1月限　　　　1000(　　　 0)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 685(　　 413)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　25(　　　25)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4168(　　 747)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 494(　　 494)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 500(　　　 0)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 639(　　 269)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2857(　　 429)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4970(　　 114)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 407(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 14808(　 10531)
　　　　　 　 　 3月限　　　 12889(　　8789)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1480(　　1460)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 635(　　 235)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1684(　　1684)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1580(　　1580)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1627(　　 990)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 235(　　 167)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 816(　　 722)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 327(　　 327)
日経225ミニ　 　12月限　　　 51184(　 22052)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 978(　　 444)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　59(　　　51)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 777(　　 521)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　79(　　　43)
日経225ミニ　 　12月限　　　 33333(　 16487)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 354(　　 228)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　39(　　　11)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　11(　　　11)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3357(　　3357)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 155(　　 155)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　18(　　　18)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 585(　　 585)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 139(　　 139)
日経225ミニ　 　12月限　　　 21308(　 21308)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 207(　　 207)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 6(　　　 6)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース