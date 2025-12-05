主要国内証券 先物取引高情報まとめ（12月5日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月5日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5185( 1865)
3月限 102( 102)
TOPIX先物 12月限 5362( 1640)
3月限 1063( 915)
日経225ミニ 12月限 2964( 2904)
1月限 1000( 0)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 685( 413)
3月限 25( 25)
TOPIX先物 12月限 4168( 747)
3月限 494( 494)
日経225ミニ 12月限 500( 0)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 639( 269)
TOPIX先物 12月限 2857( 429)
3月限 4970( 114)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 407( 0)
TOPIX先物 12月限 14808( 10531)
3月限 12889( 8789)
日経225ミニ 12月限 1480( 1460)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 635( 235)
TOPIX先物 12月限 1684( 1684)
3月限 1580( 1580)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1627( 990)
3月限 235( 167)
TOPIX先物 12月限 816( 722)
3月限 327( 327)
日経225ミニ 12月限 51184( 22052)
1月限 978( 444)
2月限 59( 51)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 777( 521)
3月限 79( 43)
日経225ミニ 12月限 33333( 16487)
1月限 354( 228)
2月限 39( 11)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 11( 11)
日経225ミニ 12月限 3357( 3357)
1月限 155( 155)
2月限 18( 18)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 585( 585)
3月限 139( 139)
日経225ミニ 12月限 21308( 21308)
1月限 207( 207)
2月限 6( 6)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
