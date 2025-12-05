外国証券 先物取引高情報まとめ（12月5日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月5日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 9623( 9499)
3月限 993( 993)
TOPIX先物 12月限 8608( 8508)
3月限 211( 211)
日経225ミニ 12月限 160075( 160075)
1月限 3428( 3428)
2月限 71( 71)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5196( 4679)
3月限 1252( 739)
TOPIX先物 12月限 8045( 8045)
3月限 18( 18)
日経225ミニ 12月限 62002( 62002)
1月限 1415( 1415)
2月限 45( 45)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 43( 0)
3月限 5( 5)
TOPIX先物 12月限 701( 601)
3月限 500( 500)
日経225ミニ 12月限 814( 814)
1月限 3( 3)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1256( 512)
3月限 56( 56)
TOPIX先物 12月限 5299( 5299)
3月限 3536( 3536)
日経225ミニ 12月限 1882( 1882)
1月限 18( 18)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 792( 763)
3月限 109( 109)
TOPIX先物 12月限 6463( 6463)
3月限 2259( 2259)
日経225ミニ 12月限 8279( 8279)
1月限 134( 134)
2月限 5( 5)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 963( 940)
3月限 525( 525)
TOPIX先物 12月限 834( 834)
3月限 7( 7)
日経225ミニ 12月限 1852( 1852)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 932( 903)
3月限 272( 272)
TOPIX先物 12月限 4778( 4778)
3月限 6( 6)
日経225ミニ 12月限 14591( 14591)
1月限 34( 34)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 647( 647)
3月限 221( 221)
TOPIX先物 12月限 3487( 3487)
3月限 3438( 3438)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 137( 86)
3月限 4( 4)
TOPIX先物 12月限 256( 256)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 816( 541)
3月限 810( 535)
TOPIX先物 12月限 2509( 2509)
3月限 2501( 2501)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 21( 21)
日経225ミニ 1月限 34( 34)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
