　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月5日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　9623(　　9499)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 993(　　 993)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　8608(　　8508)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 211(　　 211)
日経225ミニ　 　12月限　　　160075(　160075)
　　　　　 　 　 1月限　　　　3428(　　3428)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　71(　　　71)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　5196(　　4679)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1252(　　 739)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　8045(　　8045)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　18(　　　18)
日経225ミニ　 　12月限　　　 62002(　 62002)
　　　　　 　 　 1月限　　　　1415(　　1415)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　45(　　　45)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　43(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 701(　　 601)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 500(　　 500)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 814(　　 814)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 3(　　　 3)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1256(　　 512)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　56(　　　56)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5299(　　5299)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3536(　　3536)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1882(　　1882)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　18(　　　18)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 792(　　 763)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 109(　　 109)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6463(　　6463)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2259(　　2259)
日経225ミニ　 　12月限　　　　8279(　　8279)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 134(　　 134)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 5(　　　 5)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 963(　　 940)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 525(　　 525)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 834(　　 834)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 7(　　　 7)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1852(　　1852)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 932(　　 903)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 272(　　 272)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4778(　　4778)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 6(　　　 6)
日経225ミニ　 　12月限　　　 14591(　 14591)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　34(　　　34)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 647(　　 647)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 221(　　 221)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3487(　　3487)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3438(　　3438)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 137(　　　86)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 256(　　 256)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 816(　　 541)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 810(　　 535)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2509(　　2509)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2501(　　2501)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　21(　　　21)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　34(　　　34)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

