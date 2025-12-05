外国証券 先物取引高情報まとめ（12月5日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月5日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 16112( 14060)
3月限 1921( 1821)
TOPIX先物 12月限 22543( 21652)
3月限 1630( 1430)
日経225ミニ 12月限 187908( 187816)
1月限 6351( 4851)
2月限 1105( 105)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 8621( 8010)
3月限 1833( 1833)
TOPIX先物 12月限 23346( 22908)
3月限 5775( 5675)
日経225ミニ 12月限 102451( 102451)
1月限 4930( 4430)
2月限 135( 135)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1059( 755)
3月限 133( 133)
TOPIX先物 12月限 2730( 2659)
3月限 2000( 2000)
日経225ミニ 12月限 4294( 4202)
1月限 1( 1)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4960( 1330)
3月限 2466( 342)
TOPIX先物 12月限 13728( 5982)
3月限 8095( 2771)
日経225ミニ 12月限 5003( 5001)
1月限 11( 11)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 13478( 4677)
3月限 11364( 3364)
TOPIX先物 12月限 8615( 6915)
3月限 3254( 1888)
日経225ミニ 12月限 10654( 10654)
1月限 1276( 276)
2月限 12( 12)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1360( 1247)
3月限 164( 164)
TOPIX先物 12月限 10810( 6135)
3月限 7080( 2530)
日経225ミニ 12月限 6483( 6463)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2181( 1876)
3月限 160( 60)
TOPIX先物 12月限 9680( 9458)
3月限 1249( 1249)
日経225ミニ 12月限 28353( 28353)
1月限 49( 49)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 828( 0)
3月限 215( 115)
TOPIX先物 12月限 2477( 2413)
3月限 2392( 2344)
日経225ミニ 1月限 4( 4)
2月限 1000( 0)
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 16112( 14060)
3月限 1921( 1821)
TOPIX先物 12月限 22543( 21652)
3月限 1630( 1430)
日経225ミニ 12月限 187908( 187816)
1月限 6351( 4851)
2月限 1105( 105)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 8621( 8010)
3月限 1833( 1833)
TOPIX先物 12月限 23346( 22908)
3月限 5775( 5675)
日経225ミニ 12月限 102451( 102451)
1月限 4930( 4430)
2月限 135( 135)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1059( 755)
3月限 133( 133)
TOPIX先物 12月限 2730( 2659)
3月限 2000( 2000)
日経225ミニ 12月限 4294( 4202)
1月限 1( 1)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4960( 1330)
3月限 2466( 342)
TOPIX先物 12月限 13728( 5982)
3月限 8095( 2771)
日経225ミニ 12月限 5003( 5001)
1月限 11( 11)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 13478( 4677)
3月限 11364( 3364)
TOPIX先物 12月限 8615( 6915)
3月限 3254( 1888)
日経225ミニ 12月限 10654( 10654)
1月限 1276( 276)
2月限 12( 12)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1360( 1247)
3月限 164( 164)
TOPIX先物 12月限 10810( 6135)
3月限 7080( 2530)
日経225ミニ 12月限 6483( 6463)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2181( 1876)
3月限 160( 60)
TOPIX先物 12月限 9680( 9458)
3月限 1249( 1249)
日経225ミニ 12月限 28353( 28353)
1月限 49( 49)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 828( 0)
3月限 215( 115)
TOPIX先物 12月限 2477( 2413)
3月限 2392( 2344)
日経225ミニ 1月限 4( 4)
2月限 1000( 0)