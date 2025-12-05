　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月5日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 16112(　 14060)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1921(　　1821)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 22543(　 21652)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1630(　　1430)
日経225ミニ　 　12月限　　　187908(　187816)
　　　　　 　 　 1月限　　　　6351(　　4851)
　　　　　 　 　 2月限　　　　1105(　　 105)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　8621(　　8010)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1833(　　1833)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 23346(　 22908)
　　　　　 　 　 3月限　　　　5775(　　5675)
日経225ミニ　 　12月限　　　102451(　102451)
　　　　　 　 　 1月限　　　　4930(　　4430)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 135(　　 135)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1059(　　 755)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 133(　　 133)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2730(　　2659)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2000(　　2000)
日経225ミニ　 　12月限　　　　4294(　　4202)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 1(　　　 1)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4960(　　1330)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2466(　　 342)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 13728(　　5982)
　　　　　 　 　 3月限　　　　8095(　　2771)
日経225ミニ　 　12月限　　　　5003(　　5001)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　11(　　　11)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 13478(　　4677)
　　　　　 　 　 3月限　　　 11364(　　3364)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　8615(　　6915)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3254(　　1888)
日経225ミニ　 　12月限　　　 10654(　 10654)
　　　　　 　 　 1月限　　　　1276(　　 276)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　12(　　　12)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1360(　　1247)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 164(　　 164)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 10810(　　6135)
　　　　　 　 　 3月限　　　　7080(　　2530)
日経225ミニ　 　12月限　　　　6483(　　6463)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2181(　　1876)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 160(　　　60)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　9680(　　9458)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1249(　　1249)
日経225ミニ　 　12月限　　　 28353(　 28353)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　49(　　　49)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 828(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 215(　　 115)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2477(　　2413)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2392(　　2344)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　 4(　　　 4)
　　　　　 　 　 2月限　　　　1000(　　　 0)