「日経225オプション」12月限プット手口情報（5日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、5日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 86( 86)
JPモルガン証券 45( 45)
SBI証券 30( 16)
岩井コスモ証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 9( 9)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
楽天証券 9( 9)
BNPパリバ証券 7( 7)
松井証券 7( 7)
◯4万9625円プット
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
◯4万9750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 24( 24)
SBI証券 11( 5)
BNPパリバ証券 5( 5)
松井証券 5( 5)
楽天証券 4( 4)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
シティグループ証券 1( 1)
◯4万9875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯5万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 141( 141)
楽天証券 51( 51)
SBI証券 82( 28)
松井証券 22( 22)
BNPパリバ証券 12( 12)
岩井コスモ証券 5( 5)
マネックス証券 5( 5)
三菱UFJeスマート 3( 3)
安藤証券 2( 2)
シティグループ証券 2( 2)
広田証券 1( 1)
◯5万125円プット
取引高(立会内)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
SBI証券 2( 0)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
三菱UFJeスマート 8( 8)
ABNクリアリン証券 8( 8)
BNPパリバ証券 7( 7)
インタラクティブ証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
SBI証券 1( 1)
シティグループ証券 1( 1)
◯5万375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
SBI証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
楽天証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 32( 32)
SBI証券 21( 19)
楽天証券 5( 5)
松井証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
日産証券 1( 1)
◯5万750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
三菱UFJeスマート 8( 8)
SBI証券 8( 4)
BNPパリバ証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
