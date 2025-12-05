「日経225オプション」12月限プット手口情報（5日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、5日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 320( 300)
JPモルガン証券 120( 120)
BNPパリバ証券 91( 91)
シティグループ証券 77( 77)
ソシエテジェネラル証券 56( 56)
SBI証券 43( 17)
バークレイズ証券 15( 15)
広田証券 15( 15)
楽天証券 11( 11)
SMBC日興証券 10( 10)
松井証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 4( 4)
Jトラストグローバル 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
大和証券 20( 0)
◯4万9625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
◯4万9750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 44( 44)
ソシエテジェネラル証券 35( 35)
BNPパリバ証券 16( 16)
UBS証券 10( 10)
ビーオブエー証券 9( 9)
松井証券 5( 5)
楽天証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
シティグループ証券 1( 1)
◯4万9875円プット
取引高(立会内)
フィリップ証券 3( 3)
ABNクリアリン証券 3( 3)
◯5万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 436( 236)
JPモルガン証券 55( 55)
SBI証券 149( 53)
BNPパリバ証券 35( 35)
ソシエテジェネラル証券 28( 28)
シティグループ証券 121( 21)
楽天証券 20( 20)
SMBC日興証券 15( 15)
マネックス証券 14( 14)
モルガンMUFG証券 13( 13)
三菱UFJeスマート 11( 11)
松井証券 11( 11)
ビーオブエー証券 11( 11)
UBS証券 10( 10)
安藤証券 4( 4)
岩井コスモ証券 4( 4)
広田証券 1( 1)
バークレイズ証券 100( 0)
◯5万125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 39( 39)
ソシエテジェネラル証券 24( 24)
SBI証券 3( 1)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
