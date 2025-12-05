「日経225オプション」12月限コール手口情報（5日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、5日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 179( 179)
楽天証券 73( 73)
SBI証券 100( 46)
BNPパリバ証券 24( 24)
松井証券 15( 15)
マネックス証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
三菱UFJ証券 2( 2)
シティグループ証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯5万1250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
SBI証券 23( 9)
三菱UFJeスマート 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
楽天証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 134( 134)
SBI証券 158( 70)
楽天証券 26( 26)
ソシエテジェネラル証券 19( 19)
松井証券 18( 18)
BNPパリバ証券 14( 14)
三菱UFJeスマート 10( 10)
モルガンMUFG証券 4( 4)
三菱UFJ証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
安藤証券 1( 1)
バークレイズ証券 206( 0)
◯5万750円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 5( 3)
楽天証券 3( 3)
BNPパリバ証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 31( 31)
SBI証券 33( 21)
楽天証券 8( 8)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
岩井コスモ証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
◯5万375円コール
取引高(立会内)
楽天証券 1( 1)
ABNクリアリン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
