　日本取引所が公表したオプション手口情報によると、5日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。


◯5万1500円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 167(　 167)
ソシエテジェネラル証券　　　　　87(　　87)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　84(　　84)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 127(　　47)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　30(　　30)
広田証券　　　　　　　　　　　　29(　　29)
松井証券　　　　　　　　　　　　27(　　27)
楽天証券　　　　　　　　　　　　23(　　23)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　12(　　12)
ゴールドマン証券　　　　　　　　10(　　10)
安藤証券　　　　　　　　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 4(　　 4)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)
シティグループ証券　　　　　　　 2(　　 2)
フィリップ証券　　　　　　　　　 2(　　 2)


◯5万1250円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　36(　　36)
ソシエテジェネラル証券　　　　　28(　　28)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　26(　　26)
広田証券　　　　　　　　　　　　10(　　10)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 9(　　 7)
松井証券　　　　　　　　　　　　 7(　　 7)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 3(　　 3)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 3(　　 3)
ビーオブエー証券　　　　　　　　 2(　　 0)


◯5万1125円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　14(　　14)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 9(　　 9)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 2(　　 2)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 1(　　 1)


◯5万1000円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 837(　 527)
シティグループ証券　　　　　　 100(　 100)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 149(　　93)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　84(　　84)
ソシエテジェネラル証券　　　　　82(　　82)
ゴールドマン証券　　　　　　　　54(　　54)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　49(　　49)
フィリップ証券　　　　　　　　　47(　　47)
JPモルガン証券　　　　　　　　　45(　　45)
楽天証券　　　　　　　　　　　　34(　　34)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　20(　　20)
松井証券　　　　　　　　　　　　20(　　20)
マネックス証券　　　　　　　　　 3(　　 3)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　　 2(　　 2)
証券ジャパン　　　　　　　　　　 1(　　 1)
インタラクティブ証券　　　　　　 1(　　 1)
バークレイズ証券　　　　　　　 100(　　 0)


◯5万875円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　30(　　30)
みずほ証券　　　　　　　　　　　10(　　10)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 6(　　 6)
シティグループ証券　　　　　　　 4(　　 4)
楽天証券　　　　　　　　　　　　 1(　　 1)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　 1(　　 1)


◯5万750円コール
　　　　　　　　　　　　　　取引高(立会内)