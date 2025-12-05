「日経225オプション」12月限コール手口情報（5日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、5日の日中取引における日経225コールオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯5万1500円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 167( 167)
ソシエテジェネラル証券 87( 87)
BNPパリバ証券 84( 84)
SBI証券 127( 47)
SMBC日興証券 30( 30)
広田証券 29( 29)
松井証券 27( 27)
楽天証券 23( 23)
モルガンMUFG証券 12( 12)
ゴールドマン証券 10( 10)
安藤証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 4( 4)
三菱UFJ証券 2( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
シティグループ証券 2( 2)
フィリップ証券 2( 2)
◯5万1250円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 36( 36)
ソシエテジェネラル証券 28( 28)
BNPパリバ証券 26( 26)
広田証券 10( 10)
SBI証券 9( 7)
松井証券 7( 7)
三菱UFJeスマート 3( 3)
楽天証券 3( 3)
ビーオブエー証券 2( 0)
◯5万1125円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
ソシエテジェネラル証券 9( 9)
三菱UFJeスマート 2( 2)
岩井コスモ証券 1( 1)
◯5万1000円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 837( 527)
シティグループ証券 100( 100)
SBI証券 149( 93)
BNPパリバ証券 84( 84)
ソシエテジェネラル証券 82( 82)
ゴールドマン証券 54( 54)
三菱UFJeスマート 49( 49)
フィリップ証券 47( 47)
JPモルガン証券 45( 45)
楽天証券 34( 34)
UBS証券 20( 20)
松井証券 20( 20)
マネックス証券 3( 3)
三菱UFJ証券 2( 2)
証券ジャパン 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
バークレイズ証券 100( 0)
◯5万875円コール
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 30( 30)
みずほ証券 10( 10)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
シティグループ証券 4( 4)
楽天証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯5万750円コール
取引高(立会内)
