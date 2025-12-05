卓球の「ITTF混合団体ワールドカップ（W杯）2025」が5日、中国・成都で開催され、日本は第2ステージの第4戦で宿敵・韓国と対戦する。

日本は中国とともに無敗で首位をキープ。第1、第2ステージ通じて6連勝中と勢いに乗る日本が3位の韓国を相手にどのような戦いを見せるのか、注目が集まっている。

■中国以外に負けなしの韓国と対決

日本は5日夜、ここまで3勝1敗の強豪・韓国と激突する。

日本は第1ステージをオーストラリア、インド、クロアチアから全勝を飾りグループ2を首位通過。第2ステージでは3日の第1戦で香港に8ー2、4日に行われたドイツとの第2戦で8ー3と快勝を収め、同日開催の第3戦ではスウェーデンを相手に8－0と1ゲームも落とさずに完勝した。

対戦相手の韓国は第1ステージでスウェーデン、台湾、アメリカと強豪を相手に3連勝を飾り、グループ3を首位で突破。3日に行われた第2ステージ初戦では強豪フランスと対戦し、8ー7と大会屈指の激戦を演じた。4日には地元・中国との対戦で0ー8と、今大会で初黒星を喫している。

日本代表では張本智和（トヨタ自動車）、松島輝空（木下グループ）、戸上隼輔（井村屋グループ）、篠塚大登（愛知工業大）、張本美和（木下グループ）、伊藤美誠（スターツ）、早田ひな（日本生命）、大藤沙月（ミキハウス）の計8選手が出場中。試合は混合ダブルスから始まり、女子シングルス、男子シングルスの順で進行する。

どちらかのチームが8ゲームを先取するまで試合は続き、第4試合、第5試合で女子ダブルス、もしくは男子ダブルスが行われる。

中国と並び負け無しの首位に君臨する日本。強敵韓国を下し、中国戦に弾みをつけることができるか。激闘必至の日韓戦に注目したい。

■試合情報

日本vs.韓国

試合開始：日本時間 12月5日（金）20時00分

ライブ＆見逃し配信：U-NEXT

テレビ放送情報：テレビ東京（19時25分～21時30分）