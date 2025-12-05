毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。12月7日（日）の放送は、成宮寛貴と行く神奈川県伊勢原市の旅！

■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！

成宮が待っていたのは「伊勢原大神宮」。兼近大樹は初対面、満島真之介は朝ドラで共演したことがあるという。意外なゲストの登場に大興奮の兼近と満島だが、9年ぶりにバラエティー番組に出演するという成宮も少し緊張気味。まずはいつものように満島演出でタイトルコールして「メシドラ」スタート！

コーヒーを飲める場所を探すために3人で車に乗り込んで早速、兼近と満島のいつものナンセンスギャグが繰り出されるも「こういう感じなんですね」と不発なのは成宮のテレビ出演が久しぶりのせいなのか、兼近と満島がまだ緊張しているせいなのか。そんな中話題はスポーツの話へ。「おれボウリングめっちゃ苦手なんだよ」という成宮。「まず球技が苦手」と意外な一面をのぞかせ「あとチームスポーツが結構苦手だったりする」と語る。

そこからは成宮の最近の私生活について聞くことに。「最近は家にいることが多い」という成宮。トレーニングやストレッチの為に外出することはあるが「遊びに行ったりとかはしなくなっちゃった」と話す。「人がいっぱい、わちゃわちゃっている」場所にはあまり行かないけど「ハイキングとかは好き」だと語る。

目的のカフェに到着すると「じゃあちょっと一旦俺と成宮さんで」と成宮をアポどりに同行させる兼近。「緊張するなぁ」とドキドキする成宮だが、店員さんは「はい、大丈夫です」と快諾。こちらは伊勢原フルーツを使ったスイーツが人気の「Café 茶珈」。計7品を注文してソフトドリンクで乾杯してから、4種類のチーズを使ったトーストを食べた兼近の食リポを聞いた成宮の感想は「LOVE&PEACEだね」。この後成宮が「フルーツの中で一番好き」というイチジクや学生時代に「カレー」というあだ名をつけられそうになった話を軽快にこなしてゆく。

次のお店に向かう車中では、成宮の価値観についての話題に。18歳で芸能界に入った成宮は高校には行っていなかったという。中学校の授業でのリトマス試験紙に関するやり取りがきっかけになって「めっちゃ考えるようになっちゃって、なんか学校に興味がなくなっちゃった」と当時を振り返る成宮。そこから「お金を稼ぐってどういうことなんだろう」と考えるようになりアルバイトをしてみたり、家でも小遣い制から報酬制にしてもらったりしたという。働くことやお金の価値についての“気づき”が「めちゃめちゃ早かった」分「だから（今は）欲しいモノはないかも、物ではね」と語る。

次に3人がやってきたのは、昔懐かしい昭和の日用品など8,000種類以上が並ぶ大正元年創業「豊田屋商店」。それぞれがグッときたレトログッズを購入して大満足の3人。豊田屋商店を後にした3人がぶらぶらしながら見つけたのは、昭和41年創業の和菓子屋店「菓子司 さがわ」。こちらで買ったみたらし団子に成宮は「人生で一番うまいかも」と驚愕する。

移動中の車中では「メシドラお悩み相談カーラジオ」も。今回は、ラーメン屋さんの店長からジムのトレーナーへの転職を考えているという視聴者からの相談。成宮の回答は「やる前ってやる前の悩みしかないじゃん。やったらその悩みは解消されて次のステップの悩みになるから早くそこまで行っちゃいな、俺はいつもそう思う」。

次に3人が到着したのは伊勢原の人気スポット「大山」。大山詣りの参道を登りながら始まったクイズをめぐって軽くひとモメ？しながらやってきたのは、なんと創業は1694年の「西の茶屋」。「久しぶりにバラエティー番組に出られるっていうのでドキドキして眠れなかった」と笑う成宮と一緒に、豆腐や蕎麦など計8品を堪能する3人の姿が微笑ましい。

最後の目的地に向かう車中では、12年ぶりに舞台の仕事をすることになった成宮が演出家・宮本亞門氏との不思議な縁について語る。25年前のデビュー作品が宮本氏の作品だった成宮が、また久しぶりに俳優としての仕事を再開したいと思っていたタイミングで「海に行ったら（偶然そこにいた宮本氏と）たまたま出会って」そこでの会話がきっかけで25年ぶりのタッグが実現したという。そんな新たなスタートを切ろうとしている成宮は「今日ドライブしている最中に、この番組出て良かったなってめちゃめちゃ思った」と笑う。

最後は「伊勢原ゴルフセンター」。本日の旅にかかった代金を誰が支払うか決めるゲームはパッティング対決！成宮の信じられないくらいかわいい凡ミスも飛び出す中、勝負に負けて本日のお支払いをするのは果たして誰？

「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」

毎週日曜日 ひる12:45〜14:00 日本テレビにて放送（関東ローカル）

出演：兼近大樹（EXIT） 満島真之介

