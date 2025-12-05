東海地方の新米について、現在の在庫量や今後の価格がどうなっていくのか…米穀店に話を伺いました。

【写真を見る】新米の売れ行き伸びず“在庫抱える”米穀店 仕入れ値高騰で｢資金的にすごく厳しい｣ コメが余り販売価格下がる可能性も？

（渡辺米穀店 渡邊正明店主）

Q.店内一面並べられているお米は新米？

「そうですね、新米です」

Q.例年と比べて売れるスピードは？

「倉庫から新米の減り方がちょっと遅い感じ」

そこで、店の倉庫の様子を見せてもらいました。



（松本道弥アナウンサー）

「左右も前後も米だらけですね」

（渡辺店主）

「この時期は、ある程度積んではいる」





倉庫に積み上がってしまった新米「なんとか減らしたい」

（渡邊店主）Q.今倉庫にどれくらい米がある？「あんまり考えたくないなと思って（苦笑）」

ことしの新米については、在庫の動きが鈍いと言う渡辺さん。例年いまの時期は、年末にかけて消費が増えることから「在庫の確保はしっかりおこなっている」とのことですが、ことしは困った事態に…



（渡邊店主）

「今までの値段から行っても、コメの仕入れ価格がすごく高い。資金的にすごく厳しい状況」



去年に比べ仕入れ値が約1.5倍高く、米の売れ行きに影響しているのです。

きょう店頭に置いていたコメは、1キロ800円～1000円ほど。



単純計算すると、現在は5キロ4000円～5000円になります。このなかなか下がらないコメ価格について…



（渡邊店主）

「元々買った部分が高いので、売りにくい。値段が高いです」



企業努力にも限界があります。

渡辺さんは、スーパーや飲食店への仲卸も行っていますが…



（渡邊店主）

「5キロで4300円や4400円だったものが、3000円台で（販売する）提案をしていたり、そんな状況が今月から来月、年が明けても」



卸し値を下げてでも、いま倉庫に積み上がってしまった在庫を「なんとか減らしたい」と言います。

コメの販売価格下がる？「ことしは余りそうな雰囲気」

この先、コメ市場はどうなっていくと考えられるのでしょうか？



（渡邊店主）

「ことしは余りそうな雰囲気。もう余っているという話が、市場もどこもそういう話なので。そうすると（来年の）新米が取れるまでには、すごい値段が出てきちゃうのではないかな」

つまり、暴落の心配です。



（渡邊店主）

「量販店の特売価格でも『こんな値段出ちゃうんだ』という。そんな価格が出る可能性がないとは言えない」

（松本）

「消費者としては安くなるのは嬉しいが、販売店として利益が出ないのは複雑な心境ですね…」

そして、政府が自治体に活用を促す「おこめ券」については…



（渡邊店主）

「そのときは皆さん『ちょっと助かるわ』という形だとは思う。一過性のものになってしまうかな」