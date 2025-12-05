５日のＮＨＫ「あさイチ」のプレミアムトークには、柴咲コウが生出演した。

視聴者からの質問にズバズバと回答し、飾らぬ素顔に視聴者も反応。言葉の１つ１つに説得力があり、Ｘでは「歳を重ねる度に、深みが増して素敵な女優さんになっている」「柴咲コウさんってクールなイメージだったけど、あさイチ見てたらすごく自然体に朗らかに笑う人なんだと知った 自分が全然知らなかっただけなんだろうなあ」「柴咲コウさん…頭が良さが凄い…。ひとつひとつの返答に滲み出ている…。めっちゃ刺さっている…。テレビから目が離せなくて…洗濯干せない…ｗ（干せよｗ）」「女優さんだから、もちろん美容にも気を使っていらっしゃると思うけど、それでもいつも自然体で、内側から美しさが溢れちゃってるように見える。」などの声が並んだ。

終盤には視聴者の「ファンデーションは使ってませんの衝撃から、何にも変わっていない！すごすぎます。柴咲さん、浮腫んだりするんですか？？何かいい対処法があったら教えてください」という質問に回答。

柴咲は「今日はちょっとむくんでますね。でも、私、顔からこけていくタイプなので、むくんだ方がいいのかもって最近思ってます。ポジティブが何よりの栄養的な」と自然体で応えていた。