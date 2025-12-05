ÃæÂ¼¡¢1²¯2ÀéËü±ß¤Ç¹¹²þ¡¡ÀîÀ¥¤Ï1200Ëü±ßÁý
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÃæÂ¼¹¸³°Ìî¼ê¤¬5Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç·ÀÌó¸ò¾Ä¤·¡¢2ÀéËü±ßÁý¤ÎÇ¯Êð1²¯2ÀéËü±ß¥×¥é¥¹½ÐÍè¹âÊ§¤¤¤Ç¹¹²þ¤·¤¿¡£18Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï8·î¤ËÄÌ»»1500°ÂÂÇ¤òÃ£À®¡£11·î¤Ë¹øÄÇÄÇ´ÖÈÄ¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢ÍèÇ¯2·î¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç½éÆü¤«¤é¤Î»²²Ã¤Ï¡ÖÂ¿Ê¬ÌµÍý¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸½¾õ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡10Ç¯ÌÜ¤ÎÀîÀ¥¹¸ÆâÌî¼ê¤Ï1200Ëü±ßÁý¤Î5ÀéËü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡£102»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò¼è¤ëÆñ¤·¤µ¤ò²þ¤á¤ÆÄË´¶¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢Íèµ¨¤ÎÄê°ÌÃÖ³ÎÊÝ¤ØÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡5·î¤Ëµð¿Í¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿½©¹Í¥¿ÍÆâÌî¼ê¤Ï22»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤Î2450Ëü±ß¤Ç¹¹²þ¤·¤¿¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë