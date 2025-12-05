中国のライフスタイル共有SNSプラットフォーム「小紅書」のロゴ＝9月11日/VCG/AP

（CNN）台湾政府は4日、詐欺関連の懸念を巡る当局の協力要請に応じなかったとして、中国の人気SNSアプリ「小紅書」について、１年間のアクセス遮断を命じた。

小紅書は近年、若者の間で人気が高まっており、人口2300万人の台湾で300万人のユーザーを集める。一方でインスタグラムに似たこのアプリを巡っては、親中プロパガンダや偽情報拡散に利用される恐れがあるとして、当局者の間で懸念も高まっている。

中国共産党は台湾を実効支配したことは一度もないものの、自国領の一部と主張しており、必要なら武力併合も辞さない方針を言明してきた。

台湾内政部は4日、禁止措置の理由として、小紅書が当局の協力要請を拒否したことを挙げた。計2億4770万台湾ドル（約12億円）の被害を出した1700件以上の詐欺事件と小紅書に関係があると主張している。

内政部は声明で「法律に従って必要なデータを入手できないため、法執行当局の捜査に重大な支障をきたし、事実上の法的空白が生じている」と指摘した。

CNNは小紅書側にコメントを求めている。禁止措置がいつ発効するかは不明だが、5日午後の時点では台湾のユーザーもアクセス可能だった。