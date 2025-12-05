新たな大阪土産！もっちりみたらし餡をやわらか生地で包んだ「みたらし饅頭 やわもっち」発売
中島大祥堂は12月1日、みたらし団子の魅力である"旨味・香ばしさ・もちもち食感"を表現した新商品「みたらし饅頭 やわもっち」を発売した。
「みたらし饅頭 やわもっち」個包装パッケージ
同商品は、大阪で親しまれる"みたらし文化"の味わいに着目して開発した。卵をたっぷり使用したカステラ生地の中には、みたらし団子を想起させる"甘じょっぱい"みたらし餡が入っている。天面には香ばしい醤油だれを塗布し、みたらし餡の上品なうまみ、醤油の香ばしさ、やわらかくもっちりした食感が調和した味わいが楽しめる。
断面イメージ
4個入626円、8個入1,252円。2026年1月12日まで、PLUSTA Gift新大阪幹線南改札内で販売。なにわ名物いちびり庵 えびすばし本店などでも販売している。
