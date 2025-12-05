座間ゴルフ練習場は12月6日〜2026年2月末まで、ショートコース6番ホールで「ZAMA GOLF ナイトイルミネーション 2025」を開催する。

ナイトイルミネーション2024の様子

期間中は、日没から22:00まで、約1万球の光が灯るフェアウェイで、イルミネーションの「美しさ」と、ショートゲームの「没入感」を楽しみながらプレーできる(雨天中止／年末年始は短縮営業)。

イルミネーションが配置される6番ホール

ボールは、光るボール(フロントで購入)を利用。散策目的のイルミネーションと異なり、本格的なイルミネーションでありながらプレーの邪魔をしない「気分が上がる」設計としている。子どもの同伴も可能。隣接するカフェでは、イルミネーションを眺めながら食事ができる。

フロントで購入できる光るボール

12月24日までの期間限定で、「伊香保温泉旅館の宿泊ペアチケット」などの豪華景品が当たる「ZAMA GOLFクリスマスイベント」を実施する。