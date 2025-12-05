FANTASTICS、ラブバラード「ずっとずっと」リリース
FANTASTICSのニューシングル「ずっとずっと」が本日リリースされた。
「ずっとずっと」は、12月12日に公開される中島颯太クアトロ主演、佐藤大樹が出演の映画 「ロマンティック・キラー」の“キュンラブ”テーマソングに起用されている楽曲。大切な人への届きそうで届かない想いを、美しいピアノの音色とともに儚くも素直に綴ったラブバラードになっている。
そして本日12月5日には7周年を記念したファンクラブイベント＜FANTIME 〜7th Anniversary Party!!〜＞を開催する。また、2月12日にFANTASTICS初となるベストアルバムのリリースを記念して、21時15分からは、VOOM LIVEにて独占生配信も決定しており、配信ではメンバーが選ぶ「FANTASTICS盤」とファン投票で決定する「FANTARO盤」の全貌が公開されるとのこと。
さらに、同日22時には映画「ロマンティック・キラー」とコラボレーションしたRomantic Collaboration Videoのプレミア公開も決定した。またジャケットビジュアルを使用したArt Trackも公開される。
■Single 「ずっとずっと」
2025.12.05 リリース
https://fantastics.lnk.to/ZUTTO_CD
■BEST ALBUM
2026.02.12 リリース
https://fantastics.lnk.to/BEST_CD
＜FANTASTICS LIVE TOUR 2025″BUTTERFLY EFFECT” -FLY WITH YOU-＞
詳細：https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/35106/
[広島] 広島グリーンアリーナ
2025/9/27(土) 開場15:00 / 開演16:00
2025/9/28(日) 開場14:00 / 開演15:00
[東京] 有明アリーナ
2025/11/8(土) 開場15:00 / 開演16:00
2025/11/9(日) 開場14:00 / 開演15:00
[兵庫] ワールド記念ホール
2025/11/26(水) 開場17:30 / 開演18:30
2025/11/27(木) 開場17:30 / 開演18:30
[愛知] ポートメッセなごや 第１展示館
2025/12/9(火) 開場17:30 / 開演18:30
2025/12/10(水) 開場17:30 / 開演18:30
[宮城] 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ(グランディ・21)
2025/12/13(土) 開場15:00 / 開演16:00
2025/12/14(日) 開場14:00 / 開演15:00
[静岡] エコパアリーナ
2025/12/20(土) 開場15:00 / 開演16:00
2025/12/21(日) 開場14:00 / 開演15:00
