FANTASTICSのニューシングル「ずっとずっと」が本日リリースされた。

「ずっとずっと」は、12月12日に公開される中島颯太クアトロ主演、佐藤大樹が出演の映画 「ロマンティック・キラー」の“キュンラブ”テーマソングに起用されている楽曲。大切な人への届きそうで届かない想いを、美しいピアノの音色とともに儚くも素直に綴ったラブバラードになっている。

そして本日12月5日には7周年を記念したファンクラブイベント＜FANTIME 〜7th Anniversary Party!!〜＞を開催する。また、2月12日にFANTASTICS初となるベストアルバムのリリースを記念して、21時15分からは、VOOM LIVEにて独占生配信も決定しており、配信ではメンバーが選ぶ「FANTASTICS盤」とファン投票で決定する「FANTARO盤」の全貌が公開されるとのこと。

さらに、同日22時には映画「ロマンティック・キラー」とコラボレーションしたRomantic Collaboration Videoのプレミア公開も決定した。またジャケットビジュアルを使用したArt Trackも公開される。

■Single 「ずっとずっと」

2025.12.05 リリース

https://fantastics.lnk.to/ZUTTO_CD ■BEST ALBUM

2026.02.12 リリース

https://fantastics.lnk.to/BEST_CD

＜FANTASTICS LIVE TOUR 2025″BUTTERFLY EFFECT” -FLY WITH YOU-＞

詳細：https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/35106/

[広島] 広島グリーンアリーナ

2025/9/27(土) 開場15:00 / 開演16:00

2025/9/28(日) 開場14:00 / 開演15:00 [東京] 有明アリーナ

2025/11/8(土) 開場15:00 / 開演16:00

2025/11/9(日) 開場14:00 / 開演15:00 [兵庫] ワールド記念ホール

2025/11/26(水) 開場17:30 / 開演18:30

2025/11/27(木) 開場17:30 / 開演18:30 [愛知] ポートメッセなごや 第１展示館

2025/12/9(火) 開場17:30 / 開演18:30

2025/12/10(水) 開場17:30 / 開演18:30 [宮城] 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ(グランディ・21)

2025/12/13(土) 開場15:00 / 開演16:00

2025/12/14(日) 開場14:00 / 開演15:00 [静岡] エコパアリーナ

2025/12/20(土) 開場15:00 / 開演16:00

2025/12/21(日) 開場14:00 / 開演15:00