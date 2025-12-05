ことし1年の収穫に感謝する奥能登の伝統行事「あえのこと」。その新たな担い手が石川県珠洲市に誕生しました。文化を継承した男性たちの思いとは…



田の神様への供え物を運ぶ人たち。



しかし、運ぶ先は家屋ではなく納屋です。



浦野 政行 さん：

「自宅がないので、文化を守っていこうよというところで、気持ちが大事なので、やってったらいいんじゃないのっていうことで(納屋を)利用させてもらいました」





ことし1年の収穫を田の神様に感謝する、奥能登の伝統行事「あえのこと」。珠洲市の浦野政行さんは、震災で自宅が全壊し、現在は応急仮設住宅に住んでいますが、それでも農業を続けてきました。

そうした中、今回、近所の納屋を借りて、あえのことを行うことに決めました。



浦野 政行 さん：

「震災後、田んぼの状況良くなかったですが、品質、量ともに採れることができたので、田の神様に感謝しなきゃいけないのかなと、平穏な年で災害のない1年になればいいな」



そして、もう一人。



「ゆっくりとくつろぎください」



珠洲市で農業ボランティアを行う岡嶋健一さん。



神様を迎えたのは、かつて被災者が生活し、現在もボランティアの受け入れに使われているインスタントハウスです。

岡嶋 健一 さん：

「僕らの住まいってなんだろう。インスタントハウスで、ここを家屋としてやってみてもいいのではと」



岡嶋さんは、今後も金沢との2拠点生活を続けて、農業面での支援を行いながら、来年以降もあえのことを行っていきたいと話します。



岡嶋 健一 さん：

「すごく象徴的な形で建っている建物の中で、こういう伝統文化を継承できる。やり方次第では継承できるんじゃないかなということを、皆さんに知ってもらいたい。感謝の気持ちを伝える形は一つできたのではないかな」



形を変えながらも、実りへの感謝の本質は変えずに受け継がれている伝統文化。



田の神様は来年2月までお休みになった後、また来年の豊穣を願い、田へと送られます。