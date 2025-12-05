板前寿司ジャパンの都内4店舗に、寿司×飲み放題付き5,000円の忘・新年会コース登場
板前寿司ジャパンは12月1日から、寿司と飲み放題を気軽に楽しめる「寿司×飲み放題 忘・新年会コース」の受付を、都内4店舗(赤坂・新宿東宝ビル・お台場・愛宕)で開始した。
忘・新年会コース イメージ
「寿司×飲み放題 忘・新年会コース」(5,000円)は、江戸前の技法で仕上げた握り寿司を中心に、人気のおつまみや茶碗蒸し、揚げ物、汁物(えび汁)、飲み放題が付いたセット。カジュアルなドリンクメニューにすることで、職人が握る本格江戸前寿司コースとセットでも、1人5,000円で楽しむことが可能になった。
おつまみは、自家製たこわさび、2年熟成じゃがバター塩辛、天然本まぐろ串焼き＋めひかり一夜干し、あさり茶碗蒸し、寿司屋が作ったフィッシュ＆チップス。握り寿司は、天然本まぐろ赤身漬け、ハマチ、サーモン、江戸前真いわし酢〆、江戸前金目鯛炙り、とろたく細巻き、玉子焼きつまみを用意する。
自家製たこわさび イメージ
寿司 イメージ
忘・新年会コース イメージ
