りんごちゃんのものまねステージも！京都高島屋S.C. の屋上でクリスマスイベント開催
京都高島屋S.C. は12月6日・7日に、クリスマスイベント「Christmas Rooftop Market 2025 in 京都高島屋S.C.」を、百貨店屋上で開催する。時間は11時〜21時(最終日は20時まで)。
Christmas Rooftop Market 2025 in 京都高島屋S.C.
ステージイベントには、ものまねLIVEのりんごちゃん(7日)や初登場のムーディ勝山(6日)、サックス侍(6日)などが登場。フードエリアには、京都の行列ができる人気店や話題のお店など、約30店舗が出店する。
ムーディ勝山, りんごちゃん
プレイエリアには、ふわふわ遊具や縁日コーナーを設置。バルーンアートの無料配布も行う。
Christmas Rooftop Market 2025 in 京都高島屋S.C.
ステージイベントには、ものまねLIVEのりんごちゃん(7日)や初登場のムーディ勝山(6日)、サックス侍(6日)などが登場。フードエリアには、京都の行列ができる人気店や話題のお店など、約30店舗が出店する。
ムーディ勝山, りんごちゃん
プレイエリアには、ふわふわ遊具や縁日コーナーを設置。バルーンアートの無料配布も行う。