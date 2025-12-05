¤Ê¤¤´¤È¡¢²¬ÅÄ°ÂÌ¤(G)¤¬2025Ç¯Ëö¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¡Ö»ä¤Î²»³Ú¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤Ë¡×
¤Ê¤¤´¤È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦²¬ÅÄ°ÂÌ¤¡ÊG¡Ë¤¬2025Ç¯Ëö¤ò¤â¤Ã¤ÆÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¸½ÂÎÀ©¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ãCOUNTDOWN JAPAN 25/26¡ä¤¬¤Ê¤¤´¤È¤Î²¬ÅÄ°ÂÌ¤¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¸å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö2018Ç¯¤«¤éÌó7Ç¯´Ö¡¢Âô»³¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÆó¿Í»°µÓ¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¬ÅÄ¼«¿È¤¬¤«¤Í¤Æ¤è¤ê½ÏÎ¸¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¯°ÕÌ£¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¤¤¤È¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢»öÌ³½ê¤È¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ì¡¼¥Ù¥ë¤ò´Þ¤á¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤Î¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¡ÉÂ´¶È¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦·èÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ÎÈ¯É½¤ËºÝ¤·¡¢¤Ê¤¤´¤È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£²¬ÅÄ°ÂÌ¤¤«¤é³§ÍÍ¤Ø
2025Ç¯¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢»ä²¬ÅÄ°ÂÌ¤¤Ï¤Ê¤¤´¤È¤«¤éÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¡£µÞ¤ÊÈ¯É½¤Ç¶Ã¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£
¤Ê¤¤´¤È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢»ä°ì¿Í¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿·Ê¿§¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä¡¢¾¯¤·¤º¤Ä»ä¤¬»×¤¦¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¯ÍýÍ³¤ä°ÕÌ£¤Èµ÷Î¥¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Á¡¼¥à¤ÈÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤»ä¤Î²»³Ú¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ê¤¤´¤È¤«¤éÎ¹Î©¤Ä¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤¯¤µ¤ó»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¡¢¥Ë¥ó¥²¥ó¡Çs¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢ÀèÇÚÍ§Ã£¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤¤´¤È¡¡¥®¥¿¡¼¤Î²¬ÅÄ¤È¤·¤Æ7Ç¯´ÖÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÀè¤â¤Ê¤¤´¤È¤¬ºî¤ë²»³Ú¤äÀ¤³¦¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤äÂç»ö¤Ê¤â¤Î¤Ï²¿°ì¤ÄÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Á¡¼¥à¤ä¥Ë¥ó¥²¥ó¡Çs´Þ¤á¤¿³§¤ó¤Ê¤Çº£¤Þ¤ÇÂç»ö¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤¤´¤È¤Î¥®¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¶Ê¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¤´¤È¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¿ÍÀ¸¤ò²á¤´¤»¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤¨¤ß¤ê¤ÈÂç·ö²Þ¤ò¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂç¤¤ÊÂæÉ÷¤¬Íè¤Æ¡¢¿´ÇÛ¤¬¾¡¤ê·ö²Þ¤É¤³¤í¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÃçÄ¾¤ê¤ò¤·¤¿¤³¤È
¾å¼ê¤¯¸À¸ì²½½ÐÍè¤Ê¤¯¤Æ¤â²¿¤¬¸À¤¤¤¿¤¤¤«Ê¬¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢µÕ¤Ë¤¼¤ó¤Ã¤¼¤óÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È
½ªÅÅ¤«¤éÄ«¤Î8»þ¤Þ¤Ç1¶Ê¤â²Î¤ï¤º¤Ë¥«¥é¥ª¥±¤Ç¸ì¤êÌÀ¤«¤·¤ÆÀ¼¤ò¸Ï¤é¤·¤¿¤³¤È
¾®¤µ¤²ç¤ò¤Õ¤¿¤ê¤Ç¥Á¡¼¥à¤ØÇí¤¤¤¿¤³¤È
¥µ¥Ý¡¼¥È¥á¥ó¥Ð¡¼Ã£¤È²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¤ËÃçÎÉ¤¯Âî¤ò°Ï¤ó¤Ç¤ª¼ò¤ò°û¤ß¡¢¤ªÊ¢¤¬Ùà¤ì¤ë¤Þ¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¤³¤È¡¢±óÀ¬¤Î¼Ö°ÜÆ°¤¬Ëè²ó±óÂ¤ß¤¿¤¤¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È
°¦¤é¤·¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥È¤ÎÎÙ¤Ç¡¢¶þ¶¯¤ÊÀ¨ÏÓ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óÃ£¤È°ì½ï¤Ë¥®¥¿¡¼¤òÌÄ¤é¤»¤¿¤³¤È
Á´¤Æ¤¬Âç»ö¤ÇÂç¹¥¤¤Ê»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£
ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤ä¤Ê¤¤´¤È¤Î»ö¤ä²¿¤â¤«¤â¤Ïº£¤Þ¤Ç¤â¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦»×¤¨¤ë·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤ÆÌã¤Ã¤¿»ä¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¹¬¤»¼Ô¤ÇìÔÂô¼Ô¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÀè°ì½ï¤Ë»×¤¤½Ð¤ò¹ï¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏËÜÅö¤Ë¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»ä¤Ï¤½¤ÎÂç¹¥¤¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¶»¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂ¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¡¢°¦¤¹¤ë²»³Ú¤ÈÇ¤È¶¦¤ËÀ¸¤¡¢Â´¶È¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤¤´¤È¥Á¡¼¥à¤ËÉé¤±¤¸¤È¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¤´¤È¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎÙ¤Ç´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£
ÍèÇ¯¤âÀ¨¤¤³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¼«¼ç´ë²è¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¤¢¤¨¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Ç·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤´¤È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ô¥ê¥ª¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥«¥ó¥Þ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¿å¾å¤¨¤ß¤ê¤¬¤Ä¤¯¤ë²»³Ú¤Î1¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¤´¤È¤Î1¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢1¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¶¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÀè¤Î¤Ê¤¤´¤È¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¥®¥¿¡¼¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¶Ê¤ò»º¤ß½Ð¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¤´¤È¤ÎÎò»Ë¤Ë¶¯¤¯¹ï¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤Ù¤¯¡¢»ä¤é¤·¤¤ºÇ¹â¤Î¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¯¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ê¤¤´¤È¤ò¡¢¿å¾å¤¨¤ß¤ê¤ò¡¢¤É¤¦¤«¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤Ê¤¤´¤È G. ²¬ÅÄ°ÂÌ¤¡Ë
¢£¿å¾å¤¨¤ß¤ê¤«¤é³§ÍÍ¤Ø
¤Þ¤º¤Ï¡¢µÞ¤ÊÈ¯É½¤Ë¸ÍÏÇ¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
²¬ÅÄ¤«¤é¤³¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢
¡È¤¤¤Ä¤«¤³¤¦¤¤¤¦Æü¤âÍè¤ë¤«¤â¡¢¤Î¤¤¤Ä¤«¤¬Íè¤¿¡É
¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ç¤Ê¤¤´¤È¤Ï7¼þÇ¯¡£
²¬ÅÄ¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï8Ç¯¤Û¤É¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢µ¤»ý¤Á¤ä¹Í¤¨¡¢´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤ÆÉ¬Á³¤Ç¤¹¤·¡¢
»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤¿¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¸å²ù¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤³¤Î7Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤à¤·¤í¡¢¿ÍÀ¸¤Î3Ê¬¤Î1¤¯¤é¤¤¤ò¶¦¤Ë¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤ËÊû¤²¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£
¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÍÆñ¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²þ¤á¤Æ1ÈÖ¶á¤¯¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª
ÀµÄ¾¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤¤´¤È¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Æ¤·¤Þ¤ª¤¦¤«¡¢ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤òÀ¸¤«¤·Â³¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢
¼«Ê¬¤ÎÀ³Ê¾å¡¢Áá¤¤¤¦¤Á¤Ë¸Â³¦¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¤Ê¤¤´¤È¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤Ð¤Ç»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¡¢
Âô»³¤Î¿Í¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤¿¤Á¤¬¡¢
µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤¬¡¢
±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥ó¥²¥ó¡Çs¤¬¡£
¤È¤Æ¤â¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¥é¥¤¥Ö¤ÇÄ¾ÀÜÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¡¢
¡Ö¤Ê¤¤´¤È¤Î²»³Ú¤¬¡¢¥é¥¤¥Ö¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Îµï¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×
¡Ö¸µµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤Þ¤¿ÀäÂÐ¤Ë¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡¢ÌóÂ«¤ò¡¢±³¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢»ä¤Ï¤Ê¤¤´¤È¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¤´¤È¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò±³¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢
Á´¤Æ¤Ò¤Ã¤¯¤ë¤á¤Æ¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤¬Âç¹¥¤¤À¤«¤é¼é¤êÂ³¤±¤¿¤¤¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤Ç·è¤á¤¿Ì´¤ò¡¢ÄÉ¤¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£
Âç¾æÉ×¡£¤¤¤Ä¤«ÀäÂÐ¤Ë³ð¤¨¤ë¡£
Âç¾æÉ×¡£¤º¤Ã¤È¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç²»¤òÌÄ¤é¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿²»¤ÎÌÄ¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Ë°©¤¨¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
Ì´¤ò³ð¤¨¤ë½Ö´Ö¤ò¤¢¤Ê¤¿¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¡Ê¤Ê¤¤´¤ÈVo. / G. ¿å¾å¤¨¤ß¤ê¡Ë
¤Ê¤¤´¤È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëSNS¤«¤éÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÄêÈÖ¤Î³Ú¶Ê¡ÖÆ´¤ì¤È¥ì¥â¥ó¥µ¥ï¡¼¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢2¿Í¤Îµ°À×¤ä¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤Ë´üÂÔ¤òÊú¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢Èù¾Ð¤Þ¤·¤¯¤â¤Ê¤ë¤Ê¤¤´¤È¤é¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ëÆâÍÆ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ê¤¤´¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤¤´¤È¤Ï°ìÀÚÂ¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢º£°Ê¾å¤Î³èÌö¤ò¤ªÌóÂ«¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²¬ÅÄ°ÂÌ¤¤Î³èÌö¤ò¥Á¡¼¥à°ìÆ±´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢µÞ¤Ê¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£2026Ç¯¤«¤é¤âÂç¤¤ÊÈ¯É½¤ä¿·¤¿¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¹¹¤Ê¤ë¤´À¼±ç¤òÄº¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢
¤Ê¤¤´¤È¤Î²»³Ú¤¬¡¢
¤¢¤Ê¤¿¤Î¶á¤¯¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢
ÇØÃæ¤òËà¤Ã¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¥Ð¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥é¥¤¥Ö½Ð±é¾ðÊó
¢£¡ã¥é¥¸¥ª¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÂÐ¥Ð¥ó¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡ä
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯12·î22Æü¡Ê·î¡Ë17:30³«¾ì¡¡/¡¡18:30³«±é
²ñ¾ì¡§ÆüËÜ¶¶»°°æ¥Û¡¼¥ë¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¼¼Ä®2-2-1¡¡COREDO¼¼Ä®1¡¡5F¡Ë
½Ð±é¡§¥ì¥È¥í¥ê¥í¥ó¡¢¤Ê¤¤´¤È¡¢âÃÌ¾»Ò ¿·
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡§9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë19:00¡Á¥¤¡¼¥×¥é¥¹¤Ë¤ÆºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ³«»Ï¢¨ÀèÃå¡¡¡¡
°ìÈÌÈ¯Çä¡§11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÈÎÇäURL¡§https://eplus.jp/radiodirector-kininaru/
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§5,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨ÅöÆü1¥É¥ê¥ó¥¯Âå¡Ê600±ß¡Ë¤¬ÊÌÅÓÉ¬Í×
¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°Instagram¡§@radiotaiban
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡§¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¡Êradio_taiban@mixzone.co.jp¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¤Ê¤¤´¤È ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¤Ê¤¤´¤È ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¤Ê¤¤´¤È ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡¤Ê¤¤´¤È ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡¤Ê¤¤´¤È ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok