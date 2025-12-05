中島美嘉、ニューアルバム『STAGE -THE MUSICAL IN MY HEAD-』決定。初回盤にアジアツアー最終公演を全曲収録
中島美嘉が、11枚目となるオリジナルアルバム『STAGE -THE MUSICAL IN MY HEAD-』を2026年1月28日（水）にリリースすることが決定した。
本作はミュージカルの世界観をイメージした＜マチネ盤／ソワレ盤＞の2枚組構成で、“舞台と裏舞台”“陽と陰”という対照的な世界を描き出したコンセプト作品となっている。マチネ盤には既発のタイアップ曲を中心に“昼公演＝陽”を象徴する楽曲を収録。一方ソワレ盤には、新曲を中心に“夜公演＝陰”の世界観を追求した楽曲が並び、中島美嘉の内側で鳴り続ける“脳内ミュージカル”をそのままコンパイルしたような内容になっている。
さらに初回生産限定盤には、アジア6都市を巡り約4万人を動員した『MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2025』より、そのファイナルとなった2025年5月ソウル公演の全曲を収録した特典Blu-rayを同梱。さらに最新曲のMusic Video集も収録される。発表と合わせ、ソウル公演から「ORION」のライブ映像も公開された。
中島美嘉は2026年、＜MIKA NAKASHIMA THE ACOUSTIC 2026＞と題した新機軸のライブを東阪開催するほか、マカオ、バンコク、台北、クアラルンプール、ソウル、日本国内（大阪・東京）を巡る＜MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026＞の開催も決定している。
■11th Album『STAGE -THE MUSICAL IN MY HEAD-』
2026年1月28日(水)リリース
◇初回生産限定盤[BD+2CD]
AICL-4844〜4846 6,600+tax
★特典BD：MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2025 in SEOUL、MV集
◇通常盤[2CD]
AICL-4847〜4848 3,600+tax
＜収録曲＞
Disc１：Matinee（マチネ）
１．SYMPHONIA
２．We are all stars
３．Wish
４．Beyond
５．Mirage with Shiro SAGISU
６．UNFAIR
７．MISSION
８．知りたいこと、知りたくないこと
Disc２：Soiree（ソワレ）
１．Deep Down
２．Winner
３．Rule
４．Murder
５．Pray
６．あまのじゃく
７．Look In My Eyes
８．The Moment
＜特典Blu-ray収録内容＞ ※初回生産限定盤のみ
Disc３ LIVE＆ Music Video
・MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2025 in SEOUL
1．知りたいこと、知りたくないこと
2．一番綺麗な私を
3．花束
4．Justice
5．GLAMOROUS SKY
6．LOVE IS ECSTASY
7．夜が明ける前に
8．Ballad Medley（ALWAYS〜ORION〜初恋〜WILL〜愛してる〜STARS）
9．ひとり
10．僕が死のうと思ったのは
11．不協和音
12．Beyond
13．Medley（LIFE〜Over Load〜CANDY GIRL〜A or B〜CRESCENT MOON〜ONE SURVIVE）
14．We are all stars
15．A MIRACLE FOR YOU
16．桜色舞うころ
17．雪の華
18．UNFAIR
19．Dear
20．FIND THE WAY
・SYMPHONIA Music Video
・Wish Music Video
・We are all stars Music Video
・MISSION Music Video
・UNFAIR Music Video
・Winner Music Video
・The Moment Music Video
■＜MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026＞
2026年
3月14日（土） マカオ・The Londoner Arena
5月9日（土） バンコク・THUNDERDOME
5月16日（土）・17日（日） 台北・TAIPEI MUSIC CENTER
6月6日（土） クアラルンプール・Idea Live Arena
6月13日（土） ソウル・KINTEX
6月21日（日） 大阪・NHK大阪ホール
9月26日（土） 東京・LINE CUBE SHIBUYA
