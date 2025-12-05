いきものがかりが2025年に開催したアリーナツアー＜いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2025 〜ASOBI〜＞の模様が、映像商品として2026年1月28日（水）に発売されることが決定した。

本作映像商品には2人体制初となったツアーより、7月20日（日）横浜アリーナにて開催されたファイナル公演の模様が全曲収録される。「ありがとう」をはじめとした人気曲の数々や自身11枚目のオリジナルアルバム『あそび』収録曲、ツアー当時リリース前だった新曲「生きて、燦々」など新旧織り交ぜたセットリストとなった。

さらに特典映像と、吉岡聖恵・水野良樹によるオーディオコメンタリー（副音声）も収録。特典映像の詳細は後日発表される。

完全生産限定盤は、Blu-ray2枚組+DVD2枚組（Blu-rayと同内容）に加えて、ライブ音源を収録したCD2枚組付。スペシャルブックレット、ツアーレプリカパス封入予定のスペシャル仕様となる。

■『いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2025 〜ASOBI〜』

2026年1月28日発売

購入リンク：https://erj.lnk.to/M5wDyQ ・完全生産限定 2BD+2DVD+2CD+付属品

品番：ESXL-382〜388

価格：￥11,000(税込) ／￥10,000(税抜)

仕様：ジャケット特殊仕様予定、スペシャルブックレット、ツアーレプリカPASS、いきものカード077/078封入 ・初回仕様限定盤BD 2BD

品番：ESXL-389〜390

価格：￥6,600(税込) ／￥6,000(税抜)

仕様：いきものカード077封入 ・初回仕様限定盤DVD 2DVD

品番：ESBL-2678〜2679

価格：￥6,600(税込) ／￥6,000(税抜)

仕様：いきものカード077封入 ▼収録内容

[DISC 1] Blu-ray / DVD共通

＜いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2025 〜ASOBI〜＞

コイスルオトメ

気まぐれロマンティック

キミがいる

いつだって僕らは

彩り

ありがとう

あの日のこと

帰りたくなったよ

夕焼けが生まれる街

ブルーバード

うるわしきひと

うきうきぱんだ

じょいふる

笑顔

YELL

遠くへいけるよ

生きて、燦々 ※他収録情報は追って解禁となります。

◾️シングル「生きて、燦々」

2025年12月10日（水）発売

配信リンク：https://erj.lnk.to/o46g48

予約リンク：https://erj.lnk.to/i77ts7 ・完全生産限定盤 CD+BD+付属品

品番：ESCL-6155〜6157

価格：\4,400（税込）

仕様：特殊仕様パッケージ／いきものカード076封入／B2ポスター封入／銀テープ封入 ・初回仕様限定盤 CDのみ

品番：ESCL-6158

価格：\1,650（税込）

仕様：いきものカード封入076(初回仕様のみ) ▼収録内容

【CD】

生きて、燦々

生きて、燦々 -みなさん、こんにつあー!! 六万の声ver.-

生きて、燦々 -instrumental- 【Blu-ray】

生きて、燦々 MUSIC VIDE

生きて、燦々 MUSIC VIDEO -Behind The Scenes

◾️「超ありがとう」 2026年1月1日（木）発売

詳細に関しては追って発表

◾️＜超いきものがかりフェス デビュー20周年だよ!! 〜ありがとうって伝えたくて〜＞ 開催日：2026年3月14日（土）、15日（日）

会場：千葉・LaLa arena TOKYO-BAY

開場/開演：開場12:00/開演 13:00

出演者：いきものがかり（両日）、アイナ・ジ・エンド、上白石萌音、スキマスイッチ、TOMOO、秦 基博、槇原敬之、wacci他

公式サイト：https://ikimonogakari20thfes.jp/

※各アーティストの出演日程は後日発表

◾️＜いきものがかりの みなさん、こんにつあー!! 2026-2027 超全国あんぎゃー!!〜47都道府県ぐるっと日本一周しまSHOW!!〜＞ 2026年

04月18日（土） ［神奈川］ 厚木市文化会館

04月26日（日） ［千 葉］ 市川市文化会館 大ホール

04月29日（水・祝）［群 馬］ 高崎芸術劇場 大劇場

05月23日（土） ［岡 山］ 岡山芸術創造劇場 ハレノワ 大劇場

05月24日（日） ［鳥 取］ 米子コンベンションセンター

07月18日（土） ［福 岡］ 福岡サンパレス ホテル&ホール

07月19日（日） ［熊 本］ 熊本城ホール メインホール

08月01日（土） ［長 崎］ ベネックス長崎ブリックホール

08月02日（日） ［大 分］ iichikoグランシアタ

08月09日（日） ［山 形］ やまぎん県民ホール

08月29日（土） ［滋 賀］ 大津市民会館 大ホール

10月03日（土） ［島 根］ 島根県芸術文化センターグラントワ

10月04日（日） ［広 島］ 広島文化学園HBGホール

10月10日（土） ［香 川］ レクザムホール・大ホール

10月11日（日） ［愛 媛］ 松山市民会館・大ホール

10月17日（土） ［青 森］ リンクステーションホール青森

11月03日（火・祝）［北海道］ 札幌文化芸術劇場hitaru

…他順次発表 チケット受付中

https://ikimonogakari.com/tour2026-2027/ ★「生きて、燦々」CD封入先行 抽選受付期間：

2025年12月10日（水）12:00 〜 2026年1月5日（月）23:59