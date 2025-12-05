吉乃が担当する2026年1月より放送開始のTVアニメ『勇者パーティーにかわいい子がいたので、告白してみた。』のオープニングテーマ「Lavish!!」が、1月6日にデジタルリリースされることが決定。あわせてジャケット写真も公開された。

「Lavish!!」は、ボカロP・yowanecityが手がけた楽曲。色彩豊かなメロディと高揚感あるサウンドに、吉乃のボーカルが重なり、作品の世界観を鮮やかに彩る一曲に仕上がっている。アニメ『勇者パーティーにかわいい子がいたので、告白してみた。』のメインPVでは一足早く、楽曲の一部を聴くことができる。

また、Pre-add / Pre-saveキャンペーンも12月5日18時よりスタート。対象サービスで予約登録すると、リリース後に吉乃から “あけおめボイス” が届く特典が用意されている。

【吉乃コメント】

OPテーマを歌わせていただきました、吉乃です！今回ボカロPのyowanecityさんに楽曲制作をお願いしました。

yowanecityさんの奏でる色彩豊かなメロディの一員になれるよう精一杯歌ったので、是非アニメと併せてお楽しみください！

TVアニメ『勇者パーティーにかわいい子がいたので、告白してみた。』 放送情報

TOKYO MX 2026年1月6日（火）より、毎週火曜23:00〜

北海道放送 2026年1月8日（木）より、毎週木曜24:56〜（初回のみ25:26〜）

RKB毎日放送 2026年1月8日（木）より、毎週木曜27:00〜（初回のみ27:30〜）

BS11 2026年1月6日（火）より、毎週火曜24:00〜

AT-X 2026年1月8日（木）より、毎週木曜23:30〜 【リピート放送】毎週月曜11:30〜／毎週水曜17:30〜

※放送日時は予告なく変更する場合がございます。 スタッフ

原作：水星・海李（双葉社 モンスターコミックス)

キャラクター原案：La-na

総監督：山本靖貴

監督：峯友則

シリーズ構成・脚本：菅原雪絵

キャラクターデザイン・総作画監督：大沢美奈

音楽：神前 暁 & MONACA

アニメーション制作：月虹

プロデュース：藍沢亮（Starry Cube) キャスト

ヨウキ：天粼滉平

セシリア：花澤香菜

ユウガ：木村良平

ミカナ：夏吉ゆうこ

ハピネス：野口衣織（＝LOVE）

レイヴン：村瀬歩

デューク：増田俊樹

シーク：田中美海 公式HP：https://yuukawa-anime.com/

公式X：https://x.com/yuukawa_anime

メインPV：https://www.youtube.com/watch?v=EIlO6O5W2Ag