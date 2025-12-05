DOMOTO、「THE FIRST TAKE」初登場 改名後の再始動1曲目としてリリースした「愛のかたまり」で一発撮り
男性デュオ・DOMOTOが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に初登場。改名後の再始動1曲目として、新たなアレンジと新録ボーカルで再構築してリリースしたばかりの「愛のかたまり」を一発撮りでパフォーマンスした。
【写真】「anan」の表紙を飾るDOMOTO
「THE FIRST TAKE」は、アーティストによる一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャンネル。2019年11月15日に開設され、チャンネル登録者は1150万人（12月5日時点）。
「THE FIRST TAKE」第617回は、男性デュオ・DOMOTOが初登場。披露するのは、2001年にリリースされ、作詩を堂本剛、作曲を堂本光一が手掛け話題となった楽曲、「愛のかたまり」。切なく繊細なメロディラインとストレートな恋心を綴る歌詩が魅力の本楽曲を、一発撮りにてパフォーマンスした。
堂本光一は、「2人では初めての出演ということで、この環境で2人で歌うというのはすごく新鮮で楽しかったです。『THE FIRST TAKE』なんで一度しかないのですが、『もうちょっとなんかやりたいみたいな』という気にもなる感じが面白かったです。これを機に『愛のかたまり』を知ってくださる方もいらっしゃると思うので、改めて聴いていただければ嬉しいです」とコメント。
堂本剛は、「ぜひ“X’masなんていらないくらい”と言っているだけなので、ぜひクリスマス前後に聴いていただけたらすごくフィットする曲かなというふうに思いますので、ぜひたくさん聴いていただけたらなと思っております。ありがとうございました」と思いを語った。
「DOMOTO ｰ 愛のかたまり / THE FIRST TAKE」は、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にて12月5日22時よりプレミア公開。
