DOMOTO、「THE FIRST TAKE」で「愛のかたまり」披露
DOMOTOが「THE FIRST TAKE」の第617回に初登場する。
披露するのは、2001年にリリースされ、作詩を堂本剛、作曲を堂本光一が手掛け話題となった楽曲、「愛のかたまり」。切なく繊細なメロディラインとストレートな恋心を綴る歌詩が魅力の本楽曲を、一発撮りにてパフォーマンスする。
◆ ◆ ◆
■堂本光一 コメント
2人では初めての出演ということで、この環境で2人で歌うというのはすごく新鮮で楽しかったです。
「THE FIRST TAKE」なんで一度しかないのですが、
「もうちょっとなんかやりたいみたいな」という気にもなる感じが面白かったです。
これを機に「愛のかたまり」を知ってくださる方もいらっしゃると思うので、改めて聴いていただければ嬉しいです。
■堂本剛 コメント
ぜひ“X’masなんていらないくらい”と言っているだけなので、ぜひクリスマス前後に聴いていただけたらすごくフィットする曲かなというふうに思いますので、ぜひたくさん聴いていただけたらなと思っております。ありがとうございました。
◆ ◆ ◆
関連リンク
◆DOMOTO オフィシャルサイト
◆DOMOTO オフィシャルYouTube
◆DOMOTO オフィシャルX
◆YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」