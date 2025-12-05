【50代】に推したい！ カットですぐこなれる♡「大人ウルフ」

重くなりがちな冬の装いに、ヘアスタイルに軽さを加えてこなれ感を呼び込みませんか？ そこでおすすめしたいのが、ベースの長さを保ったまま、旬の雰囲気をプラスできる「ウルフヘア」。50代に多い髪の悩みにアプローチしたり、ガラッとイメチェンしたりもできます。大人だからこそ似合うポイントを押さえて、次回のオーダーに役立ててみて。

初めてなら控えめから

ウルフ初挑戦でも気負わず楽しめるのが、毛先だけにその要素を反映したアレンジ。トップとベースの差は抑えながらも、くびれを出すことでアウトラインがほどよく引き締まります。カラーは、秋冬らしい落ち着いたオリーブグレージュ。比較的色持ちが良く、褪色したときの赤みも控えめです。

冬は襟足を長めに

@rico_salonさんが、冬に向けて提案するのは、襟足を長めに残したウルフカット。首もとの露出を避けて、寒さ対策をしながら、全体は軽やかに見せられます。やや前上がりにレイヤーが入っているため、顔まわりは明るく若々しい印象に。後頭部は、ふんわりボリュームを出すのも忘れずに。毛先を曲線的に動かすと、こなれ感もたちまちアップ。

朝の時短にもピッタリ

見た目のかっこよさに加え、スタイリングの手軽さもウルフの魅力。@hanae.yamaguchiさんによると「スタイリングはバァーっと乾かして、オイルを全体に馴染ませればオッケー」なのだそう。スナップのカットのように、元からあるクセを活かしやすいのも見逃せないポイントです。

ロング派ならハイレイヤー

ベースにしっかり長さがある場合は、高い位置からレイヤーを入れて、メリハリを出してみて。ウエイトが下がらず、ロングの持つフェミニンさとともに、ウルフのハンサムさをまとえます。ハイライトを足せば、白髪をぼかしつつ立体的に変身。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@rico_salon様、@kitadani_koujiro様、@hanae.yamaguchi様、@katayu1204様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nae.S