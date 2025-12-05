マギー、“極小の水着”で美オーラ全開 「スタイル抜群」「魅力的」「最高です」と絶賛の声集まる
ファッションモデルのマギーが5日までに自身のインスタグラムを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。
【写真】マギー、水着姿が「スタイル抜群」「魅力的」 極小の水着も（10枚）
5月に33歳を迎えたマギー。誕生日に投稿した写真では、上品な赤の水着姿を披露。その後も様々な水着姿を公開し話題を呼んだ。
今回は「ブージュカリファand me！ 30階のルーフトッププールがインフィニティなの 最高なデザインだよね〜〜〜」とつづり、ピンクの極小水着姿でプールを満喫する様子を投稿。ファンからは「スタイル抜群」「魅力的」「最高です」などのコメントが集まっている。
引用：「マギー」インスタグラム（@maggymoon）
【写真】マギー、水着姿が「スタイル抜群」「魅力的」 極小の水着も（10枚）
5月に33歳を迎えたマギー。誕生日に投稿した写真では、上品な赤の水着姿を披露。その後も様々な水着姿を公開し話題を呼んだ。
今回は「ブージュカリファand me！ 30階のルーフトッププールがインフィニティなの 最高なデザインだよね〜〜〜」とつづり、ピンクの極小水着姿でプールを満喫する様子を投稿。ファンからは「スタイル抜群」「魅力的」「最高です」などのコメントが集まっている。
引用：「マギー」インスタグラム（@maggymoon）