2025年11月24日（月・祝）に音楽デビュー15周年を迎えた柿原徹也が、11月12日（水）にリリースした4thフルアルバム『逢いたい』を引っ提げて、全国ツアー＜Kiramune Presents Tetsuya Kakihara Live Tour 2025-2026 ENJOYFUL!!!!!!!!!!!!!!!＞をスタートした。

同ツアーは、11月29日（土）東京・恵比寿リキッドルームを皮切りに、静岡、愛知、福岡や自身初となる沖縄公演、そしてファイナル神奈川・KT Zepp Yokohamaまで、翌年3月にかけて全国10箇所を巡る。

今作からは音楽ディレクターに林史也を迎え、＜Kiramune Music Festival 2025＞（以下、キラフェス）にて初披露および先行配信された「フリークラッカー」「MAE」「Magic of music」を含む全10曲を収録。『FAIRY TAIL』ナツ・ドラグニル役、『天元突破グレンラガン』シモン役など声優として名を馳せる柿原だが、4thフルアルバム『逢いたい』には柿原自身が音楽を通じ“これまで出会ってきた仲間、ファンと共に歩み続けたい”という強い気持ちが込められた作品となった。

BARKSでは同ツアーの開催にあわせて、柿原徹也、荒幡亮平、林史也による鼎談を決行。ユーモラスな出会いのエピソードからアルバムの制作秘話まで、ざっくばらんに語ってもらった。

◆ ◆ ◆

■ビジネスです

■初対面でいきなりキーボードにドンッ！

──まずは、15周年イヤーおめでとうございます。最初に3人が知り合った経緯を伺っても良いですか？

柿原：（改まった声で）……ビジネスです。

一同：大爆笑

柿原：だって、本当にそーなんだもん！（笑）。素人として音楽に携わらせていただいた人間としては、僕…なんかの…為に……弾いてくださるバンドさんを探してくださることからはじまって…。

荒幡：いやいやいや（止めに入る）…バンドメンバーが変わるタイミングで紹介してもらってね？

──（笑）。初対面での印象は覚えてますか？

荒幡：もう、覚えてますよ！ 初対面でいきなりキーボードにこうやって（縦肘をつくジェスチャーをしながら）ドンッ！ と来られて（笑）。

一同：あははは（笑）

荒幡：二人で青くなって……。

柿原：「碧く」って楽曲をやってね（笑）？

荒幡：な〜んか、距離が近くていいな〜って。

一同：（笑）

──柿原さんのムードメーカーなところが出ているエピソードで面白いですね。

荒幡：そうですね。オンオフが無いので、接しやすかったのを覚えてます。

──林さんは？

林：15年くらい前になるんですけど、僕が今の会社に入社したての頃に前任のディレクターに着いて行ったら現場に徹也さんもいて。初めてお会いした時のインパクトが強すぎて……第一声が（勢いよい声で）“ヨロシク！”だったんですよね（笑）。

柿原：矢沢永吉さんじゃねぇか！

林：あははは（笑）。密に仕事したのが昨年のツアーからですかね？

柿原：ツアーのセットリストも一緒に考えたよね。（活動が活発すぎて）このスピード感がおかしいよね（笑）。

──前ツアーから林さんも加わり、皆さんでまわられて仲のよい様子が伺えますが、アルバム『逢いたい』の構想はその頃からあった？

柿原：昨年末のツアー（Kiramune Presents Tetsuya Kakihara Live Tour 2025-2026 ENJOYFUL!!!!!!!!!!!!!!!）中はツアーを成功させることにめちゃくちゃフォーカスしてたんですけど、最終公演のタイミングで“またツアーやりたいね”という話は周囲から自然と出ていて…ということは“曲も必要になってくるよね？”という話はありました。（レーベルが決めることだから）僕の口から“フルアルバムが出したい！”とは言えないんですけど。

──15周年イヤーの話題もその頃から出ていたんですね。

柿原：はい。まずはツアー前の9月21日（日）に15周年に向けて、“14周年が終わりますよ〜！”というアニバーサリーライブ（※Kiramune Presents Tetsuya Kakihara Anniversary Live 2025“! GOTTA POWER!!!!!!!!!!!!!!”）の構想を練るところからでしたね。

林：ツアーを通してお客さんの反応もダイレクトに見ていたので、“絶対に盛り上がるライブにしたいよね！”という話はしていましたね。

柿原：でも、その前にキラフェスに向けての配信があったんですよ。

──男性声優が参加するエンターテイメントレーベルであり、柿原さんも所属しているKiramune主催のキラフェス（Kiramune Music Festival）は毎年大盛況ですが、そのフェス後に3日間連続で「フリークラッカー」「MAE」「Magic of music」の3曲を配信し、ファンを驚かせましたね。

柿原：昨年のライブツアーが終わってからキラフェスまでの期間、ツアーの時の熱量を忘れて欲しくなくて。“みんな待っててね”という気持ちでツアー最終公演の映像を福岡、愛知、札幌、東京、大阪の映画館で上映したりもしました。全部の活動ができるだけ繋がってほしいなと思って。

横浜アリーナという大きい会場でキラフェスを迎えられて、そこでアニバーサリーライブの発表もしたんですよね。アニバーサリーライブはこれから15周年が“はじまるよ！”という感じで、みんなへの感謝の気持ちで個人的にやりたい曲より、みんなが見たいかなと思うものを詰めました。

■「AM♯DRIVE」に対するアンサーソング

■15周年が特別で大団円じゃない

──先行配信曲「Magic of music」は荒幡さんの作曲提供曲ですが、どのようなコンセプトで制作を？

荒幡：これはコロナ禍で会いたくても会いに行けない人が多い中でリリースした「AM♯DRIVE」という曲に対するアンサーソングです。

ライブも自粛ムードだった中で、“そういう世の中を抜けたらみんなのことを迎えに行くよ”と作ったのが「AM♯DRIVE」で。今回は“みんなで集って一緒にまた歌おうよ”というような想いを込めて「Magic of music」を作りました。今ちょうど15周年に向けてライブツアーを組んでいる中で、今回のツアーは今まで行ってない場所もあるので、そう言うのも含めてアンサーソングになるのかなと思っています。

──歌録りのアドバイスは？

荒幡：歌録りは今回さほどディレクションせず、“自然に歌って”と言うようなディレクションでしたね。

柿原：りょぺが作ってくれて、宮嶋さんに歌詞を書いてもらって。（楽曲を作ってくれた方が）レコーディングにいるからといってプルプル…プルプル……ってする関係性でも無いので（笑）。

荒幡：そんな間柄じゃないもんね（笑）。

柿原：素直に俺に書いてくれてるんだからこそ、出来上がった頃にはある意味“俺に任せてくれてるよね”って気持ちで歌えました。

──楽曲を聞いたときはどのように感じましたか？

柿原：デモがあがってきて、“そう言うことだよね”って思いましたね。キラフェスの余韻を残したい、エモい曲でフェスの3日目に披露したい曲だと。

荒幡：キラフェスが終わった翌日配信で、《たった1日の空白が》という歌詞の一行目が、もうそういうことなんですよね。

──収録曲の順番は自然と決まりましたか？

林：基本的に曲順は僕が決めさせて頂いたんですけど、「フリークラッカー」は1曲目だなと考えていました。15周年イヤーの幕開け、キラフェスの1日目に発表した曲というところ、そして徹也さんから‘‘バンドも押していきたい”と言う話を以前に聞いていたので、意味合い的にも重要な立ち位置の曲になってるかなと考えて１曲目に選びました。レコーディングもバンドメンバーでして、動画にしたりもしましたね。「Magic of music」は僕も“まだまだ続くよ”と思っていたので最後にしました。

柿原：（ライブの時に）ダブルアンコールでこの曲で締めたのもあるもんね。

荒幡：そもそも、このアルバムなんで“逢いたい”なの？（笑）。

──確かに、『逢いたい』というタイトルに込められたメッセージを教えていただけますか？

柿原：15周年とかそういうのものありますけど、“15周年が特別で大団円じゃないよ”っていう…まだまだツアーもあるし、まだまだ出来れば歌い続けたいから、“まだまだ逢いたい”と言う意味も込めてるわけですよ。

一同：（拍手）

──“逢いたい”って凄くストレートな言葉で、逢いたいと思われることも、思うことも尊いものですよね。以前からそういう気持ちはあった？

柿原：以前からずっと想ってた気持ちではあるんですけど、僕の性格上、この言葉は結構ストレートだし、言わなかったんですよね。ようやくこういう言葉を使ってもいやらしくないというか、そういう年齢と音楽の歴になってきたところもあるのかなと。あとは仲間に巡り会えたのが大きいかな。

──これまで言えなかったのはなぜですか？

柿原：“絶対に嘘だろ”とか、“ファンが喜ぶから言ってるんだろう”って言葉選びに聞こえてしまうかなって。そういうバランスって絶対あると思うんですけど、15年やってきて初めて“この言葉を使っていいのかな”って気持ちになれた。基本的にアルバムのタイトルは写真とかジャケット、全てが出来上がってからつけるんで、撮影してデザインがあがって、睨めっこして、曲の並びや歌詞を見て、この言葉が浮かびましたね。

──ファンの存在も大きかったんですね。

柿原：……いま思ったんですけど、僕はふと“逢いたい”と思う派だけど、人生のなかで人に“逢いたい”って言われたことって…応援してくださっている方からしかないんですよね、本当に。

荒幡：いやいやいや、ごめん（笑）。逢いたい。

一同：（笑）

柿原：（言ってくれるのは）ふみやくらいかな？（笑）。アルバムの通常盤ジャケット写真はその子たち（ファン）が座っている座席なんですけど、俺に“逢いたい”と言ってくれる子たちがいて、その子たちの“逢いたい”って気持ち信じられるなと。

荒幡：今、知れて良かったです（笑）。

──（笑）。豪華盤CDのジャケットは、以前より講師として招いてくれている専門学校の校長先生に描いてもらったイラストだと伺いました。

柿原：そうなんです。声優として世に名が出て爆発的に講師依頼が来た中の一つの学校さんなんですけど、学校に行った際に先生とお話ししていたら、実は美術の先生でいらっしゃったと知って。“あなたには（僕が）どういうふうに映ってるんですか？”と絵を描いてもらいました。先生はもともとプロなのに、作品として世に出すことが少なくなってるから学校にも飾っていただければ先生にとっても良いのかなと感じて。

■ツアーを通してより馴染んでくるのかな

■本物で居続けたい

──今回のアルバムの1曲目は「フリークラッカー」ですが、ライブではどのようになるか楽しみです。

柿原：「フリークラッカー」は、キーが急激に高くなったり低くなったりする曲で、キラフェスで1回と、9月のアニバーサリーライブでしか披露してないので、このツアーを通してより馴染んでくるのかな。

荒幡：曲はライブで成長していくからね。この曲はバンドみんな別々でレコーディングしたんですけど、アニバーサリーライブでやっとみんなで音を出せたって想いがありました。演出的にも、みんな横一列でステージに立って演奏できる、バンドを大事にしてくれてるからこそできる演出でした。

──ソロではあるけれども、バンドメンバーとの絆を感じます。

荒幡：みんなで飯食いに行く機会も全然多いよね。

柿原：そうだね。「フリークラッカー」はREC風の映像も作ったもんね。“分割の映像を作ったらかっこいいよね”って映像を編集してもらって、みんな心に残ってる曲だよね。こういうことこそ言葉で説明するのが苦手なんですけど、柿原徹也名義でやってはいるけど、みんなの名前でやってる方がいいんじゃないかってくらいこのバンドメンバーになってきてから代わりに誰かが入ってくるのは嫌だな、と思うようになりました。

荒幡：それで言うとわが家に子どもが産まれる時が（出産予定日が）ツアー中だったんですけど、“ライブ無理かも…いつ産まれるかわからないから”って相談した時に、自分は誰か代わりがいたほうがいいんじゃないの？ と思ったけど、“そういうことじゃないから”って言ってくれましたね。

──ひとつのチームとしての意識が強い証拠ですね。ツアータイトルも決定したんですよね？

柿原：アルバムの表題曲「Joyful」と、俺の好きな言葉“ENJOY”をかけ合わせました。いつもこの言葉を使う時は“？”をつけて“ENJOY？”と投げかけるんですよ。“みなさん楽しんでますか？”、そして自分が“毎日楽しんでるかな？”ということを思い出して欲しいと思って。そんな“ENJOYFUL”に今回はびっくりマークを15個つけました（笑）。

荒幡：セットリストをこの間決めたんですけど、いろんな角度から“ENJOY”してもらえるんじゃないかな。通して終わった時に、“だからこのツアー名だったんだ”って思える内容になってます。“ENJOY”って楽しいだけが全てじゃない。いろんな人が来てるから、総括して最終的に“ENJOYFUL”って気持ちを満たして帰れるようなセトリになってるはずなんですよね！ あとは柿原くん次第ですね…。

林：いや、もう今りょぺさんが話した通りです（笑）！

──アルバムの豪華盤Blu-rayにはリード曲「Joyful」のMUSIC CLIPも収録されるそうですが、ツアータイトルにも紐づいた「Joyful」の撮影エピソードも伺えますか？

柿原：今回に限っては監督のアイデアとかイマジネーションがカラフルで、“ENJOY”してるのが伝わってきて、絶対にいいものになる確信があったので、演技も“やるか！”と話して。子役の子にも出演してもらって、ああいう映像になりました（笑）。

──そうだったんですね。

柿原：ずっと持ち歩いてるんですけど（リストバンドを取り出して）、9月のアニバーサリーライブにすばるくん（子役の男の子）がお母様と来てくれてお手紙と一緒にもらったんですよね。“一緒にバスケしてくれてありがとうございました。僕とお揃いで一緒に買いました”って手紙も貰ったんですけど、なかなかつけるタイミングがなくて。

荒幡：ライブでつければいいじゃん！

柿原：そうだ、衣装さんにお願いしよう！

この曲はたぶん大人が“あ、やばい今の時間を大切にしなきゃ！”って聞いている人が多いんだろうけど、すばるくんが中学生くらいになった時にこの曲を聞いて、“こういう大人になるんじゃねぇぞ”っていう気持ちになってくれるといいですね。良い役者に育って欲しいなと思いました。

──そうですね。「Joyful」は今を力強く生きようという前向きな歌詞が印象的ですが、《いつの間にか大人になって 仕事も様にはなってきたけど なんだか物足りないんだ》という歌詞があります。少し強引ですがそこに絡めた質問で（笑）、幼少期の頃に思い描いていた自分になれているか教えてください。

荒幡：なれてるっちゃなれてるけど、まだ全然なれてないところもある…。夢って叶った時って、さほど“夢叶った！”と思わないんですよね。満足したら人間って堕落しちゃうからねってことなのかな？

林：僕も同じです。もちろん幼少期から志半で挫折した夢もありますが（笑）“じゃあ次は？”は常になくさないように心がけています。

柿原：思わないかも。あと、人との繋がりで音楽を始めた頃は、お芝居だけでやっていくと思っていたし、音楽をここまで好きになるとは思ってもいなかったですね。だから“やるぞ！”と思った時に思い描いていた2025年には絶対ならないし、ここまで来ると（思い描いてた自分に）達していない理由がわからないんですけど、その中で“常に本物で居続けたいよね”って気持ちはあるんです。

──先ほども出ましたが、今回の“逢いたい”という気持ちも、今だからこそ言える本物の言葉ですもんね。

柿原：俺、マジでこういう言葉使わないんですよ。“愛してるよ”って思ってる人には言葉にすればいいんだろうけど、僕は違って。そもそも本当に思ってなければ言えない言葉だし、言ったとしても薄っぺらくなってしまうんじゃないか、みたいなところがあるんですよね。“逢いたい”って言ってこなかった二十何年間があって、このタイミングだから言えるんです。だから、ひとことの“逢いたい”って文字が、ようやく書けるようになった俺を、成長したねってみんな思ってください。

──大人になってはじめて心から言える言葉ってありますよね。

柿原：僕は本当の“人と人との繋がり”があるのが、本物のエンターテインメントだと思ってるので、“逢いたい”という言葉を説明するのは僕にとって難しいことですね。アルバムタイトルだから言えてるだけだと思います。これをMCで喋れって言われたらできません（笑）。

荒幡：それ、一回考えたいよね。これが柿原徹也のライブだよねって導入の仕方。ライブの音楽って、イントロダクションがあるじゃん。そのライブにおける楽曲のイントロがMCなんだよね。でも、次のツアーでは、それをそうじゃない持って行き方も考えたいよね。

柿原：俺がスッと落ちるようにしたいよね。

──MC含め柿原さんらしいライブがツアーで見られるのが楽しみですね。今回は自身初の沖縄公演もありますね。最後に沖縄で楽しみにしていることがあれば聞いても良いですか？

荒幡：オリオンビールかな？

柿原：“三ツ星かざして高々と〜”（「オジー自慢のオリオンビール」を歌う）ってね。終わった後…飲めるの？

荒幡：え、その話するの？！（笑）

柿原：まず沖縄まで遠くからわざわざ会いに来てくれる人にも感謝ですね。ちょっと特別なところでやるので、なかなか出来ない場所だからこそ、特別な思い出に出来るように頑張りま〜す！ めんそ〜れ！！

取材・文◎後藤千尋

4thフルアルバム『逢いたい』

2025年11月12日 発売 ◼︎豪華盤（初回限定生産）

CD 10曲収録＋BD

LACA-35166

\7,150（10%税込）/\6,500(税抜)

封入特典：フォトブックレット＋特装ケース＋アクリルキーホルダー

通常盤・豪華盤 共通特典：ランダムフォトカード(全3種の内1種) ［CD INDEX］ フリークラッカー

作詞：ミズノゲンキ 作曲・編曲：睦月周平Joyful

作詞・作曲：YUUKI SANO・野口大志 編曲：野口大志Beat goes on

作詞・作曲・編曲：R・O・NJIRI恋〜Secret☆Night〜

作詞：Mio Aoyama(Blue Bird’s Nest) 作曲・編曲：渡辺 徹(Blue Bird’s Nest)MAE

作詞・作曲・編曲：佐伯youthKIOLIGHT

作詞・作曲・編曲：馬渕直純Coral

作詞：ミズノゲンキ 作曲・編曲：睦月周平矛盾

作詞：佐伯youthK 作曲・編曲：宮澤樹生Inside Film

作詞：宮嶋淳子 作曲：馬渕直純 編曲：馬渕直純・設楽哲也Magic of music

CD 10曲収録

LACA-25166

\3,080（10%税込）/\2,800(税抜)

＜Kiramune Presents Tetsuya Kakihara Live Tour 2025-2026 ENJOYFUL!!!!!!!!!!!!!!!＞

詳細：https://kiramune.jp/live/kakiharaenjoyful2025/ 東京公演： LIQUIDROOM

2025年11月29日（土）17:00開場／18:00開演

※SOLD OUT 静岡公演： SOUND SHOWER ark

2025年12月13日（土）16:00開場／17:00開演 愛知公演： ダイアモンドホール

2026年1月12日（月・祝）16:00開場／17:00開演 福岡公演： 福岡トヨタホール スカラエスパシオ

2026年1月17日（土）16:00開場／16:30開演 広島公演： LIVE VANQUISH

2026年1月18日（日）15:00開場／15:30開演 京都公演： KYOTO MUSE

2026年1月24日（土）16:00開場／16:30開演

※SOLD OUT 大阪公演： GORILLA HALL OSAKA

2026年1月25日（日）15:30開場／16:30開演 宮城公演： 仙台Rensa

2026年2月15日（日）16:00開場／17:00開演 沖縄公演： 桜坂セントラル

2026年3月1日（日）17:00開場／17:30開演

※SOLD OUT 神奈川公演： KT Zepp Yokohama

2026年3月27日（金）17:00開場／18:00開演

◆柿原徹也 オフィシャルサイト