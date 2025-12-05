ネピアが2025年12月4日に発売したティッシュ「鼻セレブ」の「華麗なる名馬シリーズ」が、早くも2度品切れとなった。5日に鼻セレブ公式Xが明らかにした。また、「メルカリ」等のフリマサイトでは、同商品の高額転売も見られる。

「十分な在庫をご用意しておりましたが」

華麗なる名馬シリーズは、公式サイトによると、パッケージに日本ダービーを制した名馬「キズナ」「スペシャルウィーク」「タニノギムレット」がデザインされている。26年の午年を記念した数量限定商品だ。公式Xによると、5年ぶりのシリーズ復活という。12月4日にネピア公式オンラインショップで発売したほか、12⽉上旬から全国の店頭で順次販売する。

公式オンラインショップでは4日10時から販売開始したが、17時45分には鼻セレブ公式Xは、「ネピア公式オンラインショップ分の在庫に関しまして、十分な在庫をご用意しておりましたが、想定以上のご注文を頂き、品切れとなってしまいました」として謝罪した。

5日10時から再入荷分を販売することも告知した。

しかし翌5日11時53分には、再入荷分についても「十分な在庫をご用意しておりましたが、想定以上のご注文をいただき、品切れとなりました」との報告が投稿された。

今後はドラッグストアやコンビニなどの店頭に順次並ぶほか、現在はAmazonで12月9日以降出荷分のケース販売の予約を受け付けているとした。

また、フリマサイトでは、「華麗なる名馬シリーズ」の高額転売も見られる。公式オンラインショップでは400枚（200組）3コパックが858円で販売されていたが、メルカリを見ると、1500円や2000円以上の値段で売られていた。