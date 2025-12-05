高機能でスタイリッシュ！【マーガレット・ハウエル × ミズノ】秋冬の新作、もうチェックした？

【マーガレット・ハウエル】の感性と【ミズノ】の高い技術力が融合したコレクション「MIZUNO FOR MARGARET HOWELL」。2017年の誕生以来、常にアップデートを続けている人気コレクション、コラボならではのモードでスポーティなラインナップを早速チェックして！

雨風を凌いで、湿度コントロールも◎な高機能アウター

ウィンドストッパーポリエステルポプリンコート\115,500（税込）

防風性・透湿性・耐水性を備えたポリエステルポプリン素材を使用した高機能アウター。風や雨などを防ぎながら、衣服内の湿気を逃がすことでムレにくく快適な着心地も魅力です。フロントファスナーやドローコード付きのフーディなど、スポーティーなデザインと機能性を楽しめる1着です。

サイクリングシャツから着想を得たジャケット風シャツ

リサイクルナイロンライトポプリンシャツ\33,000（税込）、リサイクルナイロンコンパクトリップストップトラウザーズ\30,800（税込）

羽織りとしても重宝するシャツは、コットンのような自然な風合いと、高い撥水機能を備えたPFASフリーのリサイクルナイロンを使用した軽量素材。デザインは2011年に「MH PLUS」で世界的なデザイナー、サム・ヘクトとともに手掛けたサイクリングシャツから着想を得たもの。腰の大きなポケットと、胸元のジップポケットもアクセントになっています。

スポーティなジレは重ね着スタイルに◎

ウールナイロンジャージージレ\46,200（税込）

ウールとナイロンを組み合わせた、高密度な圧縮ウーリージャージー素材を使用したジレ。ミニマルなデザインながら、裾のドローコードでシルエットアレンジも可能。天然ウールならではの保温性と吸湿性を備え、カットソーやシャツに重ねたり、上からアウターを羽織ったり、秋冬のレイヤードスタイルにもぴったりです。

2025年秋冬の新作・ナイロンバッグも要チェック！！

ナイロンキャンバスミニショルダーバッグ\14,300（税込）

撥水性を備えた軽量ナイロンキャンバス素材を使用。小ぶりながらもマチがしっかりとあり、約2リットルの容量を持つミニショルダーバッグ。巾着型の開閉と広めの開口部で、物の出し入れがしやすいのもポイントです。

ナイロンキャンバスバックパック\29,700（税込）

約27リットルの大容量バックパックは、ミニショルダーバッグと同素材のナイロンキャンバスを使用。メインスペースにはPCも入れられる仕切り、フロントにはメッシュと小物用のポケット、両サイドにはボトルポケット付き。お仕事から休日まで、さまざまなシーンで重宝します。

こちらはMARGARET HOWELL 直営店舗及びmix.tokyo 公式オンラインストア、ミズノ公式オンラインショップで販売中です（※一部販売対象外の店舗もございます）。ぜひお近くのショップにも足を運んでみてくださいね。

Senior Writer：Kyoko Dehara