もえあず、ピンクコーデ姿が「可愛すぎる」とファン絶賛 抜群スタイル全開
大食いタレント「もえあず」こと、もえのあずきが5日までに自身のインスタグラムを更新。美しさ際立つ姿を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。
【写真】もえあず、水着姿が「スタイル抜群」「大食いなのにスゴイ」 過去の水着ショットも（9枚）
昨年の夏にはピンクの水着姿を披露し、注目を集めていたもえの。6月には「すき？ ことし初プールいってきたよ」とつづり、1年ぶりの水着姿を公開。
今回は「ぴんくのうさぎと水色のねこ たのしかったぁ」と、美スタイル際立つピンクコーデ姿を投稿。カメラに向かって優しい表情を向けた。ファンからは「可愛すぎる」などのコメントが集まった。
引用：「もえあず」インスタグラム（@moeazukitty）
