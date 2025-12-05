もえあず、ソロショット　※「もえあず」インスタグラム

　大食いタレント「もえあず」こと、もえのあずきが5日までに自身のインスタグラムを更新。美しさ際立つ姿を披露すると、称賛の声が多数寄せられた。

　昨年の夏にはピンクの水着姿を披露し、注目を集めていたもえの。6月には「すき？　ことし初プールいってきたよ」とつづり、1年ぶりの水着姿を公開。

　今回は「ぴんくのうさぎと水色のねこ　たのしかったぁ」と、美スタイル際立つピンクコーデ姿を投稿。カメラに向かって優しい表情を向けた。ファンからは「可愛すぎる」などのコメントが集まった。

