Crystal Lakeが、2026年1月23日にリリースとなるCentury Media Records移籍第一弾アルバム『The Weight of Sound』から新曲「Neversleep」を本日リリースした。

本楽曲はヴォリュームズとファイア・フロム・ザ・ゴッズのマイク・テリーがボーカルでゲスト参加。アルバムの中でも特にダークな一曲であり、バンドのハードなメタルコアとデスコア要素を融合させた幅広い表現力を示している。マイク・テリーのボーカルはジョンと共に楽曲の重厚感を支え、完璧な融合を生み出した。

アルバムにはその他にもジェシー・リーチ（キルスウィッチ・エンゲイジ）、デイヴィッド・シモニッチ（サインズ・オブ・ザ・スワーム）、テイラー・バーバー（セヴン・アワーズ・アフター・ヴァイオレット）、カール・シャバック（ミザリー・シグナルズ）といった、豪華なゲストが多数参加している。

ギタリストでありバンド創設者のYDは新曲「Neversleep」について次のように語っている。「俺自身がバックグラウンドに持つHard Core/Metal/Punkの要素を最大限に落とし込んだ一曲。シンプルだけれども一味加え、時にHybridなアレンジをすることで今のCrystal Lakeが表現するExtreme Soundにアップデートしている。全パートdance出来る楽曲に仕上がっているので、頭じゃなく感じて楽しんで欲しい！Stay heavy」

そして、Crystal Lakeは新作のリリース後の2月24日から、アメリカのメタルコア・バンド、ミス・メイ・アイとタッグを組み、ヨーロッパとイギリスで共同ヘッドラインツアーを開催する。ツアーにはスペシャル・ゲストとしてグレート・アメリカン・ゴーストとダイセクトも参加する。

日本でも、アルバム発売日の19時からタワーレコード 渋谷店6FのTOWER VINYL SHIBUYAにて、サイン会を実施することが決定している。詳細は以下の通り。

■「Neversleep」

2025年12月5日 配信スタート

https://crystal-lake-band.lnk.to/Neversleep-Single ・サイン会詳細（TOWER RECORDS SHIBUYA）

https://towershibuya.jp/2025/12/05/222446

■「The Weight of Sound」ストリーミング

https://crystal-lake-band.lnk.to/TheWeightOfSound-AlbumEU

■7th Album『The Weight of Sound』

2026年1月23日発売

※各CDショップ、ECサイトで、順次予約開始 【収録曲】

1​. エヴァーブラック feat​. デイヴィッド・サイモニッチ

2​. ブラッドゴッド feat​. テイラー・バーバー

3​. ネヴァースリープ feat​. マイク・テリー

4​. キング・ダウン

5​. ジ・アンダートウ feat​. カール・シューバック

6​. ザ・ウェイト・オブ・サウンド

7​. クロッシング・ネイルズ

8​. ディストピア feat​. ジェシー・リーチ

9​. シナー

10​. ドント・ブリーズ

11​. コーマ・ウェイヴ ＜日本盤CDのみ、ボーナス・トラック＞

Summer Breeze Open Air 2025

12​. メフィスト（ライヴ）

13​. ディスオベイ（ライヴ）

■Live schedule ＜CRYSTAL LAKE & MISS MAY I EUROPEAN CO-HEADLINE TOUR 2026＞

With Special Guests:

GREAT AMERICAN GHOST

DIESECT 24.02.26 The Netherlands Utrecht @ Tivoli Pandora

25.02.26 Belgium Antwerp @ Zappa

27.02.26 Germany Karlsruhe @ Substage

28.02.26 Germany Cologne @ Essigfabrik

01.03.26 Germany Hamburg @ Logo

02.03.26 Germany Berlin @ SO36

03.03.26 Czech Republic Prague @ Rock Cafe

05.03.26 Austria Vienna @ Szene

06.03.26 Germany Munich @ Backstage

07.03.26 Switzerland Geneva @ PTR/L’Usine

09.03.26 Spain Barcelona @ Razzmatazz 2

10.03.26 Spain Madrid @ Copérnico

11.03.26 Portugal Lisbon @ LAV Lisboa ao Vivo

12.03.26 Spain Vitoria @ Jimmy Jazz

14.03.26 France Paris @ Nouveau Casino

15.03.26 France Lille @ The Black Lab

16.03.26 UK Southampton @ The Brook

17.03.26 UK Cardiff @ Tramshed

19.03.26 UK London @ O2 Academy Islington

20.03.26 UK Manchester @ Club Academy

21.03.26 UK Glasgow @ The Garage

22.03.26 UK Birmingham @ O2 Academy2 ＜DEAD POP FESTiVAL 2026＞

05.04.26 @ 川崎市東扇島東公園特設会場 ＜Of Mice & Men 2026 Australian Tour＞

With Special Guests:

Crystal Lake 05.05.26 Perth @ Magnet House

07.05.26 Adelaide @ Lion Arts Factory

08.05.26 Melbourne @ 170 Russell

09.05.26 Sydney @ Manning Bar

10.05.26 Brisbane @ The Triffid

