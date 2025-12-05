工藤静香、美スタイル際立つ近影が「可愛すぎる」 デニムパンツも着こなす
歌手の工藤静香が、5日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つコーデを披露し、ファンを喜ばせた。
【写真】工藤静香が「スタイル抜群」 過去のタンクトップ姿などにも衝撃（5枚）
ファッションにおいても独自のスタイルを確立し、連日の投稿に注目が集まっている工藤。先日もタンクトップ姿も披露し話題を呼んでいた。
今回は「完全にオフな楽屋にて」と、ドーナツを楽しむ様子を投稿。薄手のトップスにデニムパンツを併せたコーデで魅せた。ファンからは「可愛すぎる」などの声が寄せられている。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にソロデビュー。以降、数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。
引用：「工藤静香」インスタグラム（@kudo_shizuka）
