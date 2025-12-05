170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音、抜群スタイル強調の白ニット姿に反響
気象予報士の穂川果音が4日にインスタグラムを更新。タイトな白ニット姿を披露すると、ファンから「可愛い」「綺麗すぎる」といった反響が集まった。
【写真】170cm“美しすぎる気象予報士”穂川果音が「スタイル抜群」 水着姿も「魅力的」（15枚）
穂川が「さ、寒い。寒すぎる」と投稿したのは自身のソロショット。写真にはデニムパンツにショート丈のタイトな白ニットを着た穂川が、カメラを見つめる様子が収められている。投稿の中で穂川は「オフショル大好きだけど、ハイネックニット活躍の季節だね！」とつづり「私の寒さ対策は、結構室内は暖かいなって感じることが多いので、インナーよりもアウターや重ね着で寒さ対策しているよ」とコメントしている。
彼女の投稿にファンから「めっちゃ可愛い」「果音さんめっちゃお似合いだなぁ〜」「き、綺麗。綺麗すぎる」などの声が相次いでいる。
■穂川果音（ほかわ かのん）
1986年2月12日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。イラストを描くことや季節に合わせた料理の提供を特技とし、気象予報士のほかに秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士の資格も保有している。
引用：「穂川果音」インスタグラム（＠hokawakanonn）
