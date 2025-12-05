前市長の失職により7日告示される伊東市長選挙。過去最多の9人が出馬を表明し、伊東市政始まって以来の混戦が予想されています。



自身の失職に伴い行われる伊東市長選挙への出馬を表明したのは、前市長の田久保真紀さんです。



（田久保真紀氏）

「伊東の市長選のほうにチャレンジをしていきたい。」



廃案になった「新図書館整備計画」については、廃校の利用などを検討すべきと訴えた田久保前市長。2度目の市長選に向けて、決意を述べました。





（田久保真紀氏）「このメンタルの強さと、市民の皆さんの先頭にたって私が自らたたかう首長して決断をしてたたかう姿勢であると思っています」伊東市で開催されたコーヒーフェスでは、カフェ経営の経験を活かしてブースを出展。（田久保真紀氏）「おはようございます。たくさんの方と話したいのでコーヒーフェスに来てください。」市長選への再出馬を表明してから市民と直接対話する機会や、SNSによる情報発信に力を入れ活発に活動しています。支援者と語るためミーティングも開催。冒頭のみ撮影が許可されました。（田久保真紀氏）「前回、皆さんに送り出していただいた最大の理由は、伊東のまちに長い年月をかけて張り巡らされているしがらみの構図や、利権といった仕組みを断ち切って、新しいまちをつくっていきたい。改革を進めていくためには誰にも負けない鋼の意志。初志貫徹する。」大きな支持母体はありませんがその分、市民目線の改革を進めることができると主張しています。（田久保真紀氏）「政党の支援、業界団体の支援、地元の有力者の支援。これはもう大きな力にはなるが、半面改革を進めていくためには、最初からそういった人に頼ると改革が進まないという側面があります。」田久保前市長の失職によって行われることになった伊東市長選。全国からも注目される中、9人が出馬を表明し混戦模様に。7日の告示日が迫り、すでに水面下では選挙戦が繰り広げられています。「がんばってくださいね～」「ありがとう」支援者と握手を交わし感謝を伝えるのは、5月の市長選で3期目を目指したものの田久保前市長に敗れた元市長の小野達也さんです。自民党の推薦を受け、決起集会には県内選出の国会議員や、周辺市町の市長・町長などがズラリ。市議会議長や副議長、さらに高市総理からの激励も。組織力を生かし、会場には支援者など400人が集まりました。（勝俣孝明衆院議員）「わたしの兄貴分でありまして。兄貴の存在を本当に悔しい思いをさせてしまったそんな思いでありました。」（杉山盛雄県議）「高市政権21兆円の補正ですよ。政治家の一番大事な仕事は人脈です。どれだけ大きな予算を持ってこれるか。これが生まれ変わった小野達也の仕事なんですよ。」市民目線で小さな声にも耳を傾けることができていなかったと市長時代の反省を述べ、生まれ変わった姿を見せると意気込みを語ります。（小野達也氏）「立て直しの選挙、正常化させ一緒に政策の実現、これについてお力添えをいただきますよう心から心からお願いを申し上げまして決意の挨拶とさせていただきます。どうぞ皆様、最後までよろしくよろしくよろしくお願いいたします。ありがとうございました。」「がんばろー！がんばろー！」一方、こちらは元市議の杉本憲也さん。国民民主党と労働団体の連合静岡から推薦を受けています。支援者など400人が集まった決起集会に駆け付けたのは国民民主党の榛葉賀津也幹事長です。（国民民主党 榛葉賀津也 幹事長）「ただいまご紹介にたわまりました。杉本憲也でございます。もとい地元の参議院議員・榛葉賀津也でございます。杉本憲也さんとは同じカズヤですから他人じゃないような気がしてしょうがない。今、全国で最も注目されている選挙といっても過言ではないと思います。紆余曲折ありました。過去のことは過去のこととして、これからの伊東をどうしていくのかピンチはチャンスです。北海道から九州・沖縄まで、今では伊東市を知らない人はいませんし、全国のテレビ局も注目をしています。杉本憲也さんに力を貸してください。皆さんの手でこれからの伊東をつくってほしいと思う。」固い握手を交わす杉本さん。2期6年の市議時代に培った地元の支援も追い風に「市政の信頼を取り戻す」と訴えます。（杉本憲也氏）「もう足の引っ張り合いはよしましょうよ。皆さんでこの伊東に新しい風を吹かせませんか。もっと信頼される伊東市になりたい、2つ目は皆さんの負担を減らす伊東市にしたい、3つ目は人口を減らさずに増やす伊東市にしたい。皆さんと一緒にこの3つどうかやらせてください。」「進むぞ～！進むぞ～！」今回の市長選に最も早く立候補を表明したのがスポーツインストラクターの石島明美さんです。4年前の市長選では9000票以上を獲得しましたが、小野元市長に敗れ今回が2度目の挑戦です。（石島明美氏）「政治が何のためにあるかというと、人々が幸せに暮らすために政治はあるはずなんです。その役割から大きくかけ離れている今。しっかりと覚悟をもった人間が、正しいものは正しいと言える人間がトップに立たなくてはいけない。私はそれをこの伊東市でしっかりやらせていただこうという覚悟で立っています。」市長給与の5％減額や年に1回1万円の現金給付などを掲げています。また前回の市長選で争点の一つだった新しい図書館計画については、市が構想を練っている「文化ホール」に併設したものを造る考えを示しています。（石島明美氏）「こういう伊東の町を作りたいとビジョンを明確にお示しして、そして皆さんにそこに賛同していただいてから町を作っていく、そういうことをやっていきます。」市内の薬局チェーンの顧問で今回、市長選へ初挑戦するのは黒坪則之さん。市長選に向けた課題は知名度で、小規模な集会をこれまでに9回開催。伊東市の現状と課題を分析して講義のようなかたちで集まった市民に伝えます。（黒坪則之氏）「バブル崩壊前は全国とそんなに差はなかった。なぜか伊東だけががくっと落ちて、熱海は少しずつこう明らかに上がってきて、今や伊東は一人負け。仕事がない、稼げる場所がないというのをあらわしている。」掲げる政策では4年間での所得倍増の実現医療介護福祉の改善や、全国から学生を呼び込める技能特化型の学校づくり。そして、市長の退職金廃止などを掲げています。（黒坪則之氏）「知名度がと言われていた部分については、かなり浸透してきているように感じます。シンプルに私の違い、差別化をいかにPRできるかにかかっている。」観光団体の元役員でペンションを経営している利岡正基さんは、観光地域づくりの法人を設立し、宿泊税を新設して観光で稼ぎ、10年・20年先を見据えた伊東市をつくると訴えています。（利岡正基氏）「私が市長になれば観光でまず稼ぐ、観光で稼げれば医療も、福祉も、子育ても、移住もすべてのものに投資できる。そうやってまちを循環させて未来を引っ張っていくリーダーになる私の決意です。」地域活性化を進めるNPO法人代表の岩渕完二さんは、伊豆高原のメガソーラー建設問題について、伊東市にとって税収増加などプラスになるなら建設計画を容認する立場です。事業者が裁判で市に求めている5億円の損害賠償について、請求の回避を目指すと訴えています。（岩渕完二氏）「リーダーシップをとれるのは私しかいない。しかも現実を直視して、具体的に何をやるのかを明示してやれるのは私しかいない。」兵庫県在住の大野恭弘さんは、商店街の活性化をはじめ、プレミアム商品券の導入、新たな名産品を作り出し躍動する伊東市をつくると訴えています。政治団体・日本大和党の公認候補として出馬する埼玉県在住の漫画家・鈴木奈々子さんは、メガソーラー建設の完全廃止、市の裁量で支給する外国人の生活保護の撤廃などを訴えています。過去最多、9人が出馬する伊東市長選は7日告示、14日投開票です。前市長や元市長に加え、新人7人のあわせて9人が立候補する予定となっており、伊東市政始まって以来の混戦が予想されています。今回の市長選の争点にもなっている伊東市の課題についてみていきます。まずは混乱する「市政の立て直し」について。田久保前市長の学歴詐称問題を発端した対応でおよそ半年間、伊東市政が停滞した状態が続いています。この状況をどう立て直すのか、今一番急がれているといっても過言ではありません。また、5月の市長選でも争点となった新図書館建設について。現在は完全に「白紙」となっていますが、地域にとって欠かせない施設ということもあり、次の市長がどのようなかたちで計画を進めるか注目が集まっています。さらに、伊豆高原のメガソーラー計画も大きな争点です。現状、市によりますと「工事の進捗はない」ということですが、事業者側との裁判も続いているため市民からはこの問題の解決を求める声が上がっています。また伊東市の基幹産業である観光の活性化も欠かせません。市民の約84％がホテル・飲食店などで働くサービス業に従事しています。伊豆高原や温泉街という魅力的な観光資源がある一方、観光客はコロナ禍の2021年に461万人まで減少。去年は625万人まで回復してきていますが、どのような政策で今以上に観光客を誘致するか、手腕が問われることになります。