◇女子ゴルフツアー 最終予選会最終日（2025年12月5日 茨城県 宍戸ヒルズGC＝6418ヤード、パー72）

来季前半戦の出場優先順位が決まり、元賞金女王でツアー通算23勝の横峯さくら（39＝エプソン）は6アンダーでQTランク18位となった。

28位から出た最終ラウンドは5バーディー、2ボギーの69で回り、通算6アンダーでホールアウト。「自分の中でしっかり戦おうと決めて18ホール戦えたと思う」と達成感をにじませた。

今季は29試合に出場し予選落ち18回。トップ10入りはわずか1試合だった。それでも終盤戦は6試合連続で予選を通過し「この1カ月半は戦えたので気持ちの面でも整えられた。私自身一皮むけたかなと思っている」と手応えを持って臨んでいた。

女子ゴルフ界をけん引してきた実力者も14年大王製紙エリエール・レディースを最後に優勝から遠ざかっている。「1年間通してちゃんと戦ってみて、どんなふうになるのか私自身楽しみ。戦うことをテーマにして、その先に上位や優勝を見たいので頑張りたい。できるだけ続けたい」と現役にこだわる姿勢を鮮明にした。