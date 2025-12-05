¡ÖÀäÂÐÆóÅÙ¤ÈÉé¤±¤Ê¤¤¡×¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦ÃæÅÄÍþ»Î¤¬¥¸¥å¥Ë¥¢GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÀ©ÇÆ¤Ê¤é¤º¡Ö¤³¤ì¤¬º£¤Î¼«Ê¬¤ÎÁ´¤Æ¡×
¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È ¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë(5Æü¡¢IG¥¢¥ê¡¼¥Ê)
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤¬5Æü¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃæÅÄÍþ»ÎÁª¼ê¤¬2°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Á°Æü¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç86.48ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¥È¥Ã¥×¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÃæÅÄÁª¼ê¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤ÏºÇ½é¤Î4²óÅ¾¥µ¥ë¥³¥¦¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤È¡¢4²óÅ¾¥È¥¦¥ë¡¼¥×+3²óÅ¾¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¸¥ã¥ó¥×¤â·è¤á¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·Â³¤¯4²óÅ¾¥È¥¦¥ë¡¼¥×¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¸ºÅÀ¡£¸åÈ¾¤â¥ß¥¹¤Ç¸ºÅÀ¤ò¤â¤é¤¤¡¢±éµ»¤¬½ª¤ï¤ë¤È¹µ¤¨¤á¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ÇÎ¾É¨¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÅÄÁª¼ê¤Ï¥Õ¥ê¡¼163.22ÅÀ¤Ç¹ç·×249.70ÅÀ¤È¤Ê¤ê2°Ì¡¢2Âç²ñ¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¼èºàÂÐ±þ¤ÇÃæÅÄÁª¼ê¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬º£¤Î¼«Ê¬¤ÎÁ´¤Æ¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï¡Ë²¿¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¶ÛÄ¥¤â¤·¤Æ¤¿¤·¡¢ºÇ½é¤Î2ËÜ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï¼Á¤¬¤Ò¤É¤¤¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£4²óÅ¾3ËÜ¡¢¤³¤³¤ÇÆ¨¤²¤Ê¤¤¤Ç½ÐÍè¤¿¤Î¤Ç¼¡¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤ÏÂ¿Ê¬À¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£ÆüÉé¤±¤¿Áê¼ê¤Ë¤ÏÀäÂÐÆóÅÙ¤ÈÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÎý½¬¤·¤ÆÅÝ¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥Ë¥¢¤ÎÉñÂæ¤Ë½Ð¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¤òÅÝ¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢Á´ÆüËÜ¤Ç¤âÁ´°÷ÅÝ¤·¤Æ1°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢¦¥¸¥å¥Ë¥¢GP¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¡ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë·ë²Ì
1°Ì¡¡¥½¡¦¥ß¥ó¥®¥å¡Ê´Ú¹ñ¡Ë
2°Ì¡¡ÃæÅÄÍþ»Î¡ÊÆüËÜ¡Ë
3°Ì¡¡¥ë¥·¥¦¥¹¡¦¥«¥¶¥Í¥Ã¥¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¡Ë
4°Ì¡¡¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥¯¥ë¡¼¥°¥í¥Õ¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë
5°Ì¡¡À¾ÌîÂÀæÆ¡ÊÆüËÜ¡Ë
6°Ì¡¡¥Á¥§¡¦¥Ï¥Ó¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë