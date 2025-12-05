秋田市に住む60代の男性が、現金など1億2,800万円相当をだまし取られました。



県内では過去2番目の被害額で、郵便局員や警察官をかたる相手が電話で不安をあおる手口でした。

秋田中央警察署の調べによりますと今年10月中旬、秋田市に住む60代の男性のスマートフォンに郵便局の職員をかたる相手から電話があり「あなた名義のキャッシュカード2枚を預かっている」と言われました。





その後、警察官や検事をかたる相手から連絡が相次ぎ「マネーロンダリングの疑いがある」「口座凍結されないよう毎日連絡するように」などと不安をあおられます。男性は、事件と関わりがないことを証明するために金を買うよう指示され1億2,800万円相当を購入し指定された場所に置いて相手に渡しました。

その後、さらに追加で現金を要求され指定された口座に現金200万円を振り込み、合わせて約1億2,800万円相当をだまし取られました。



県内では去年12月に過去最悪の1億4,000万円の被害があり、今回はそれに次ぐ額となりました。

県警察本部のまとめでは今年の被害総額は5日時点で11億円を超えていて、これまでで最も多くなった去年1年間の被害額をすでに2億円あまり上回っています。