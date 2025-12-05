声優・茅野愛衣が2025年にもらった手土産たちと晩秋に訪れた和食店

本誌『おとなの週末』で連載している、声優・茅野愛衣さんの「コヨイのカヤノ」。そのコラムを補完する内容をWebで展開しています。第41回目の今回は、いろんな方からいただいた手土産と、晩秋に訪れた和食店のお話です。

おいしかった手土産たちを一挙公開

2025年もあと２週間くらいで終わりですね。みなさん、今年はどんな１年でしたか？ おいしい料理やお酒をたくさん楽しめましたか？

さて、すっかりダウンコートのお世話になっているこの頃ですが、ここではまず、夏の思い出からご紹介します（笑）。

『赤坂青野』の「冷やしみたらし」（12個972円）例年、5月〜10月の期間限定発売

ぷるぷる感がわかるでしょうか

今年の夏、絶対と食べたいと思っていたのが『赤坂青野』の「冷やしみたらし」。

みたらし団子好きとしては絶対食べたい！ 予約しなきゃ！ と思っていて。ついに入手したのがこちらです。ぷるぷるでひんやり。夏にぴったりな和菓子でした。お団子だけど翌日まで大丈夫なので、ゆっくり楽しめるのもうれしい逸品でした。

『五勝手屋』の「丸缶羊羹」（1本378円）

ネイリストさんからいただいた羊羹です。糸をくるっと回して切って食べるのが楽しいんです。パッケージも可愛くてよき！

『グルテンフリーカフェ・タマクーヘン』のこだわり素材で作った「クッキー缶」

友人からもらったクッキー缶。お、お花？ どうやって作ってるの？？ こんなの……素敵すぎる。

ファンの方からもクッキーをいただく機会があるのですが、みんなどこで見つけてくるんだろう。オシャレな差し入れ、いつもありがとうございます！

「また食べたい！」の思いで再訪した曙橋の和食店

最後は晩秋のもので、曙橋の『かず』さん。また食べた〜いと再訪です。

曙橋『かず』の刺身盛り合わせ

曙橋『かず』の逸品

曙橋『かず』の肉料理

曙橋『かず』の土鍋ご飯

取材時はテーブルだったので、今回はカウンター席に。旬の食材と日本酒……ご主人の丁寧なお仕事を眺めながら、ゆったりとおいしい時間を過ごさせていただきました。

深川蒸留所の「深川ツブロ コーヒー」

食後のコーヒー（お酒です）もよき！ お刺身盛り合わせに和牛に土鍋ご飯まで！ お酒も大好きな「悦凱陣」などいただきました。

茅野愛衣（かやの・あい）／9月13日生まれ。代表作に『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』（めんま役）など多数。この秋はアニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』（岡田ユリコ役）、『永久のユウグレ』（王真樹トワサ役）のほか、映画『鬼滅の刃 無限城編』（胡蝶カナエ役）にも出演中！

